  1. دانش و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

تیم دانشگاه شهید بهشتی قهرمان رقابت‌های ملی رباتیک شد

تیم دانشگاه شهید بهشتی قهرمان رقابت‌های ملی رباتیک شد

تیم رباتیک دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی در رقابت‌های ملی رباتیک پس از جدال در بخش‌های شهری و سرعت، موفق شد بر سکوی نخست قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، تیم رباتیک دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی متشکل از ماریا صبوری، ماندانا شعبان‌زاده، آریا دادنوی، علی طاهری گرکانی و یوسف اشرفی به سرپرستی محمد حسین معیری در این دوره از مسابقات شرکت کردند و پس از جدال در دو بخش مسابقه شهری و سرعت، بر سکوی نخست ایستادند.

همچنین این تیم توانست جایزه ویژه چالش فنی مسابقات را نیز کسب کند؛ موضوعی که نشان از توان فنی بالا، نوآوری و خلاقیت دانشجویان این دانشگاه در حوزه رباتیک و فناوری‌های نوین دارد.

نخستین دوره المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویان کشور با حضور ۷۰۰ دانشجوی دختر و پسر از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور، به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. این المپیاد در سه بخش رباتیک، دیجیتال و فیجیتال، و نوآوری و فناوری در ورزش جریان داشت.

در رقابت‌های بخش رباتیک، ۱۰ تیم دانشجویی از دانشگاه‌های معتبر کشور از جمله صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، شهید بهشتی، صنعتی اراک، لرستان، بیرجند و فناوری‌های نوین آمل حضور داشتند که در آن، تیم دانشگاه شهید بهشتی با عملکردی درخشان در حوزه خودروهای خودران، مقام نخست را از آن خود کرد.

گفتنی است؛ در این المپیاد، علاوه بر بخش رباتیک، ۱۰۴ طرح نوآورانه و فناورانه در حوزه ورزش و ۳۶۱ دانشجو در حوزه دیجیتال و فیجیتال به رقابت پرداختند.

کد خبر 6592326
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها