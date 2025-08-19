الهام شعبانی بازیگر، طراح لباس و کارگردان تئاتر درباره فعالیت‌های جدید خود در عرصه بازیگری و کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر در نمایش «سفید» به کارگردانی صادق برقعی ایفای نقش می‌کنم که از ۴ شهریور در تماشاخانه هامون روی صحنه می‌رود. همچنین در حال کارگردانی اثری هستم تا پاییز در یکی از سالن‌های تئاتری روی صحنه ببرم.

وی با انتقاد از شرایط فعلی مدیریت در تئاتر ایران، یادآور شد: سال گذشته وقتی خانم نادره رضایی به عنوان معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد در مقام یک زن خیلی خوشحال شدم و فکر می‌کردم چشم‌انداز خیلی خوبی خواهیم داشت. متأسفانه خانم رضایی هیچ برنامه و چشم‌اندازی برای تئاتر نداشت و با انتصاب‌هایی اشتباه و برکناری نیروهای کارآمد و انتصاب افراد بی‌تجربه، اتفاقی را رقم نزد. به عنوان مثال شاهد هستیم که مجموعه تئاتر شهر رها شده است. نمی‌دانیم باید چه کار کنیم و اتمسفری ایجاد شده که من به عنوان یک هنرمند که همچنان در حال تجربه هستم و از طریق تئاتر زندگی‌ام را سپری می‌کنم، احساس رهاشدگی دارم و نمی‌توانم برنامه‌ریزی کنم.

شعبانی معتقد است وضعیت تئاتر خیلی بدتر از گذشته شده و هر روز هم بدتر می‌شود و یکی از دلایل این روند در یک سال اخیر عدم ثبات مدیریتی است.

این هنرمند تئاتر تأکید کرد: در دوره‌های گذشته شاهد ثبات مدیریتی هر چند مقطعی بودیم و افرادی حضور داشتند که با وجود انتقادهایی که به عملکردشان وارد بود، کارشان را بلد بودند و توجه زیادی به تئاتری‌ها داشتند و تئاتری‌ها را می‌شناختند. متأسفانه الان شاهد حضور مدیرانی هستیم که نه تنها هنرمندان تئاتر بلکه سالن‌های تئاتر را هم نمی‌شناسند. ما در گذشته مدیران کارآمدی نظیر حسین پاکدل و مهدی شفیعی داشتیم که برای تئاتر بسیار زحمت کشیدند ولی در حال حاضر در گذاری گرفتار شده‌ایم که هر روز مدیران عوض می‌شوند و تا با اهالی تئاتر و تئاتر آشنا می‌شوند دوره‌شان به پایان می‌رسد و جابه‌جا می‌شوند. ما نیاز به ثبات مدیریتی داریم. کاش زمان به عقب برگردد و به دوران مدیریت حسین پاکدل و مهدی شفیعی بازگردیم. ای کاش مدیرانی این چنینی مجدداً به تئاتر بیایند.

وی با بیان اینکه باید در ساختار مدیریت هنر و فرهنگ یک بازنگری جدی شود، تصریح کرد: ایده و راهکارهای موجود در وزارت فرهنگ و ارشاد پاسخگوی نیاز حال حاضر تئاتر ایران نیست و متعلق به گذشته است و به روز نیست. در یک سال اخیر نمی‌دانم حمایت از گروه‌های تئاتری به چه شکل انجام می‌شود. هر اتفاقی در تئاتر رخ می‌دهد به دلیل تلاش‌های فردی هنرمندان تئاتری است وگرنه مدیریت هیچ حمایتی از آنها ندارد.

شعبانی در پایان متذکر شد: تئاترهایی که روی صحنه می‌بینیم، چه از هنرمندان جوان یا هنرمندان با سابقه، به دلیل تلاش‌ها و کوشش‌های فردی شکل گرفته‌اند نه با حمایت مدیران. تک تک هنرمندان تئاتر تلاش می‌کنند که برای مخاطب آثاری را تولید و ارائه دهند. هیچ حمایتی از سوی مدیران هنری وجود ندارد و ای کاش مدیران تلاش هنرمندان تئاتر و تولید آثار توسط هنرمندان را به نام خود تمام کنند.