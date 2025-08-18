به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مشترکی میان معاونت حل اختلاف استان کردستان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان پیش از ظهر دوشنبه در سالن جلسات معاونت حل اختلاف برگزار شد که طی آن، هیئت صلح منابع طبیعی استان رسماً افتتاح و تفاهم‌نامه همکاری دو دستگاه نیز امضا شد.

معاون حل اختلاف استان کردستان در این نشست اظهار داشت: یکی از سیاست‌های راهبردی مرکز حل اختلاف، ترویج فرهنگ صلح و سازش در سطح جامعه است و در همین راستا، تشکیل هیئت‌های صلح در ادارات، نهادها و محلات مختلف در دستور کار قرار گرفته است.

بهادر اسدی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی ستاد صبر در استان و شهرستان‌ها و برگزاری جلسات توجیهی، تاکنون هیئت‌های صلح در بخش‌های مختلف ایجاد شده و پرونده‌های مرتبط برای اصلاح ذات‌البین به این هیئت‌ها ارجاع می‌شود که نتایج آن نیز رضایت‌بخش بوده است.

اسدی با اشاره به اهمیت تعامل میان دستگاه‌ها تصریح کرد: ایجاد هیئت‌های صلح در نهادهای مختلف می‌تواند به کاهش پرونده‌های حقوقی و قضائی کمک کند و با توسعه فرهنگ سازش، شاهد آرامش اجتماعی بیشتری در استان باشیم.

شریفی‌پور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان نیز با ابراز تأسف از حادثه آتش‌سوزی اخیر در کوه آبیدر گفت: نیروهای منابع طبیعی همواره در تلاش هستند تا با آموزش‌های تخصصی و ارائه شیوه‌های اصولی حفاظت از جنگل و مرتع، از بروز چنین حوادث تلخ جلوگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: تعامل و همکاری مشترک منابع طبیعی و معاونت حل اختلاف می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه باشد و بسیاری از موضوعات مرتبط با تصرفات منابع طبیعی نیز از طریق همین هیئت‌های صلح به شکل مسالمت‌آمیز حل و فصل شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان تأکید کرد: واحد حقوقی این اداره و نیروهای اجرایی آن آمادگی کامل برای همکاری در این زمینه را دارند و ظرفیت‌های موجود در این نهاد می‌تواند به اجرای بهتر تفاهم‌نامه کمک کند.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت حل اختلاف و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان به امضا رسید و هیئت صلح منابع طبیعی استان به طور رسمی افتتاح شد.