  1. استانها
  2. سمنان
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

سالانه ۷۳۰ تن گیاه دارویی به دیگر کشورها صادر می‌شود

سالانه ۷۳۰ تن گیاه دارویی به دیگر کشورها صادر می‌شود

سمنان- مدیرکل امور مراتع سازمان منابع طبیعی از صادرات سالانه ۷۳۰ تن گیاه دارویی به خارج کشور خبر داد و گفت: با توجه به مزیت خوب اقتصادی این محصولات، توسعه کشت گیاهان دارویی در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم حسین پور ظهر دوشنبه در بازدید از مراتع سمنان با بیان اینکه توسعه کشت گیاهان دارویی در دستور کار است، ابراز داشت: این اقدام ضمن تقویت پوشش گیاهی در مناطق مستعد رونق معیشت بهره برداران مرتع را همراه دارد.

وی با بیان اینکه ارزش صادرات گیاهان دارویی ۵۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است، افزود: با توجه به ارزآوری خوب گیاهان دارویی طرح اقتصادی کردم مراتع در دست اجرا است.

مدیر کل امور مراتع سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه اجرای اقتصادی کردن دو میلیون هکتار مراتع کشور اجرایی می‌شود، ابراز داشت: این اقدامات می‌تواند تولید و صادرات گیاهان دارویی را بدون آسیب به منابع طبیعی بهبود بخشد.

حسین پور بابیان اینکه چالش‌های موجود در این فرایندها می‌بایست رفع شوند، بیان کرد: کمبود منابع آبی، آموزش بهره برداران، وجود واحدهای فرآوری خشک کردن محصولات، برند سازی و جمع آوری بی رویه گیاهان دارویی از مهمترین آنها است.

وی با بیان اینکه طی سنوات گذشته با تخریب مراتع و کشت و برداشت بی‌رویه توسط برخی بهره برداران مواجه بودیم، افزود: این اقدامات به فرسایش خاک دامن می‌زند لذا به نظر می‌رسد که اطلاع رسانی و آگاهی بخشی باید در اولویت امر قرار گیرد.

کد خبر 6563885

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها