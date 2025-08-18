  1. استانها
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

پرداخت ۱۵ میلیارد تومان زکات توسط نیکوکاران اصفهانی

اصفهان-معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اصفهان گفت: در چهار ماه نخست امسال، نیکوکاران این استان بیش از ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان زکات پرداخت کردند.

علی اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از این میزان، ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به صورت نقدی و ۷ میلیارد تومان در قالب کمک‌های غیرنقدی جمع‌آوری شده است. به گفته وی، ۶ میلیارد تومان از مجموع این مبالغ مربوط به زکات واجب و مابقی زکات مستحبی است.

وی با اشاره به اینکه مشارکت گسترده مردم، کمیته امداد را در اجرای برنامه‌های حمایتی توانمندتر می‌کند، افزود: زکات جمع‌آوری‌شده بر اساس اولویت‌های شناسایی‌شده میان خانواده‌های نیازمند توزیع خواهد شد؛ از جمله کمک به معیشت محرومان، تهیه جهیزیه برای نوعروسان، تأمین هزینه درمان بیماران بی‌بضاعت و همچنین ساخت و مرمت مسکن محرومان.

اخلاقی شفافیت در هزینه‌کرد مبالغ را مهم برشمرد و تصریح کرد: تمامی مراحل جمع‌آوری و توزیع زکات با نظارت هیأت‌های امنا و شوراهای زکات شهرها و روستاها انجام می‌شود تا کمک‌ها به دست افراد مستحق برسد.

معاون کمیته امداد استان اصفهان با قدردانی از نیکوکاران خاطرنشان کرد: فرهنگ پرداخت زکات علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و معنوی فراوانی نیز به همراه دارد و امید است این روند در ماه‌های آینده تداوم یابد.

