  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

۷ کشته در تیراندازی در شمال غربی اکوادور

در تیراندازی در استان سانتو دومینگو د لوس تساچیلاس در شمال غربی اکوادور، ۷ نفر کشته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق گزارش رسانه‌ها، چندین مرد مسلح سیاه‌پوش وارد یک سالن بیلیارد در سانتو دومینگو، مرکز استان، شدند و به سمت افراد حاضر آتش گشودند.

پلیس محلی پس از این حادثه، محل جنایت را محاصره کرد.

تحقیقات اولیه نشان داد که متوفی شامل یک افسر پلیس بازنشسته و یک رهبر مظنون باند تبهکار با نام مستعار "راستا" بوده است.

این استان که بین کوه‌های آند و ساحل اقیانوس آرام و در تقاطع مسیرهای متعدد قاچاق مواد مخدر واقع شده است، شاهد موارد خشونت‌آمیز مکرر ناشی از درگیری‌های باندی بوده است.

کد خبر 6563939

