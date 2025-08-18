۷ کشته در تیراندازی در شمال غربی اکوادور

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق گزارش رسانهها، چندین مرد مسلح سیاهپوش وارد یک سالن بیلیارد در سانتو دومینگو، مرکز استان، شدند و به سمت افراد حاضر آتش گشودند.
پلیس محلی پس از این حادثه، محل جنایت را محاصره کرد.
تحقیقات اولیه نشان داد که متوفی شامل یک افسر پلیس بازنشسته و یک رهبر مظنون باند تبهکار با نام مستعار "راستا" بوده است.
این استان که بین کوههای آند و ساحل اقیانوس آرام و در تقاطع مسیرهای متعدد قاچاق مواد مخدر واقع شده است، شاهد موارد خشونتآمیز مکرر ناشی از درگیریهای باندی بوده است.
نظر شما