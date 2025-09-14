  1. جامعه
۷ کشته در تیراندازی در سالن بیلیارد در اکوادور

رسانه‌های محلی روز یکشنبه گزارش دادند که افراد مسلح که لباس سرباز به تن داشتند، شروع به تیراندازی در داخل یک سالن بیلیارد در سانتو دومینگو د لوس تساچیلاس در شمال غربی اکوادور کردند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در این حادثه، حداقل ۷ نفر کشته و ۳ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری محلی پریمیسیاس، مهاجمان حدود ساعت ۱۰:۳۰ شب به وقت محلی با یک وسیله نقلیه وارد شدند و به سمت مشتریان سالن بیلیارد واقع در محله نوئوو آمانسر شلیک کردند.

این دومین تیراندازی دسته جمعی در یک سالن بیلیارد در استان سانتو دومینگو د لوس تساچیلاس در کمتر از یک ماه بود. پلیس اعلام کرد که در ۱۷ آگوست، هفت نفر در حمله‌ای مشابه کشته شدند.

بر اساس گزارش رصدخانه جرایم سازمان‌یافته اکوادور، اکوادور در نیمه اول سال ۲۰۲۵، ۴۶۱۹ مورد قتل را ثبت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷ درصد افزایش یافته و بالاترین آمار شش ماهه در تاریخ این کشور است.

