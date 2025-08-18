کشف ۱۰۰ میلیون تومان اسکناس جعلی در فومن

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید تقی زاده ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی شخصی در سطح شهرستان فومن فردی با ارائه اسکناس جعلی به صنوف اقدام به کلاه برداری می‌کرد که این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه گفت پلیس امنیت این فرماندهی با انجام اقدامات فنی و پلیسی طی یک معامله صوری متهم را دستگیر و با تفتیش از ساک همراه وی مقدار ۱۰۰ میلیون تومان اسکناس جعلی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فومن با بیان اینکه متهم ۳۲ ساله پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد خاطرنشان کرد مردم می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را برای پیگیری از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.