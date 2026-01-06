  1. استانها
۲ خودروی سرقتی کمتر از یک روز توسط پلیس فومن کشف شد

فومن- فرمانده انتظامی فومن از کشف ۲ خودروی سرقتی و در کمتر از ۲۴ ساعت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر گفت: شب گذشته مأمورین این فرماندهی در حین گشت زنی در حاشیه شهر به دو دستگاه پراید رها شده مشکوک شده و با استعلام پلاک مشخص شد خودروها سرقتی می‌باشند و خودروها را به مقر انتظامی دلالت دادند.

فرماندهی انتظامی شهرستان فومن خاطرنشان کرد: یکی از خودروها روز گذشته در شهرستان رشت و دیگری در فومن به سرقت رفته بود که با هوشیاری پلیس در کمتر از ۲۴ ساعت کشف شدند.

این مقام انتظامی فومن با اشاره به اینکه خودروی‌ها به مالباختگان تحویل خواهد شد تاکید داشت: تحقیقات پلیس در این پرونده ادامه دارد و سارقین به زودی دستگیر خواهند شد.

سرهنگ عاشوری در پایان با اشاره به نقش همکاری مردم با پلیس برای برخورد با مجرمان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند

