به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت کیفقاپی، منزل و مغازه در شهرستان خرمآباد، موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی موفق شدند شش نفر اعضای باند سارقان را شناسایی و در عملیاتی ضربتی آنان را دستگیر که در تحقیقات پلیس تاکنون به ۲۵ فقره سرقت کیفقاپی، منزل و مغازه در سطح شهرستان خرمآباد اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی لرستان از شهروندان خواست، ضمن رعایت نکات ضروری پیشگیری از سرقت، کلیه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ دراسرعوقت به پلیس اطلاع دهند.
