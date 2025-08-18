به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود علیپور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای طرح عملیاتی مقابله با سارقان وسایل نقلیه با سرکشی و کنترل معابر و پارکینگ‌ها در سطح استان خراسان جنوبی به مدت ۳ روز به مرحله اجرا گذاشته شد.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان در خلال اجرای این طرح با انجام اقدامات فنی و عملیاتی، ۴۳ سارق را شناسایی که با هماهنگی مرجع قضائی متهمان را دستگیر کردند.

سرهنگ علیپور با بیان اینکه سارقان دستگیر شده در بازجویی‌های پلیسی به ۵۲ فقره سرقت اعتراف کردند؛ خاطر نشان کرد: کارآگاهان در این رابطه یک دستگاه خودرو ،۲ دستگاه موتورسیکلت سرقتی، ۲۱ مورد سرقت لوازم و قطعات خودرو کشف کردند.