دستگیری شرور مسلح در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد

بجنورد- فرمانده انتظامی خراسان شمالی از بازداشت فردی که در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد اقدام به مجروح کردن بیمار و برهم زدن امنیت عمومی کرده بود، خبر داد.

سردار سعید مطهری‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع درگیری و برهم زدن نظم و امنیت عمومی در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد، مأموران با اقدام سریع فردی شرور را که موجب آسیب به یکی از بیماران شده بود، شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: این فرد دارای سوابق متعدد درگیری و نزاع بوده و پس از دستگیری، برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضائی، به مرجع قضائی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با بیان اینکه مأموران انتظامی استان به‌صورت مستمر در مراکز درمانی و اماکن عمومی حضور دارند، تأکید کرد: با هرگونه اخلال در نظم و امنیت بدون اغماض برخورد خواهد شد و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را به سامانه ۱۹۷ گزارش دهند.

