تشخیص زودهنگام سرطان روده با کاهش سن غربالگری

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان در دو مطالعه جدید از انجمن سرطان آمریکا استدلال می‌کنند که این افزایش به این معنی است که به لطف تصمیم برای کاهش سن غربالگری از ۵۰ به ۴۵ سال، سرطان‌های روده بزرگ بیشتری در مراحل اولیه و قابل درمان‌تر تشخیص داده می‌شوند.

«الیزابت شافر»، محقق ارشد، در یک بیانیه خبری گفت: «این خبر امیدوارکننده‌ای است زیرا افزایش موارد احتمالاً به دلیل غربالگری اولیه در پی توصیه‌های جدید برای بزرگسالان جوان‌تر با خطر متوسط برای شروع آزمایش سرطان روده بزرگ در سنین پایین‌تر است.»

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که سن توصیه شده برای شروع غربالگری سرطان روده بزرگ در سال ۲۰۱۸ از ۵۰ به ۴۵ سال کاهش یافت و گروه ویژه خدمات پیشگیرانه ایالات متحده نیز در سال ۲۰۲۱ از این اقدام پیروی کرد.

برای بررسی اینکه آیا این امر تفاوتی ایجاد کرده است یا خیر، محققان داده‌های نظارتی در مورد سرطان روده بزرگ را که توسط مؤسسه ملی سرطان نگهداری می‌شود، تجزیه و تحلیل کردند.

نتایج نشان می‌دهد که پس از تغییر در توصیه‌های غربالگری، تشخیص سرطان روده بزرگ بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ در افراد ۴۵ تا ۴۹ ساله به ۱۲ درصد در سال افزایش یافته است.

محققان گفتند از زمانی که سن غربالگری کاهش یافته است، تقریباً ۱۹٪ سرطان‌های روده بزرگ موضعی و ۲۵٪ سرطان‌های رکتوم موضعی هر ساله در این گروه سنی تشخیص داده می‌شوند. این سرطان‌ها فرصتی برای گسترش به سایر قسمت‌های بدن نداشته‌اند و معمولاً هیچ علامتی ایجاد نمی‌کنند.

به گفته محققان، از اینرو توصیه به انجام کولونوسکوپی در سن ۴۵ سالگی بر بقای این بیماران تأثیر می‌گذارد.