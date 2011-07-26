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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۳۱

منصور قناعی در گفتگو با مهر:

سرطان روده بزرگ پیشگیری شونده ترین سرطان است

سرطان روده بزرگ پیشگیری شونده ترین سرطان است

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد بیمارستان رازی رشت گفت: سرطان روده بزرگ پیشگیری شونده ترین سرطان است از اینرو باید به این مهم توجه جدی کرد.

فریبرز منصور قناعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سرطان روده بزرگ به‌ عنوان یک بیماری شایع و در عین حال قابل پیشگیری، همواره توجه مراکز سلامت و بهداشتی سراسر دنیا را به‌ خود جلب کرده ‌است.

وی اظهارداشت: روده بزرگ قسمتی از جهاز هاضمه را در بدن انسان تشکیل می دهد، جهاز هاضمه در پروسه جذب مواد غذایی ( ویتامین ها، مواد کانی، کربوهیدراتها، چربیها، پروتئین ها و آب ) از غذاهای مختلف و همچنین دفع مواد زائد از بدن فعالیت می کند.

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد بیمارستان رازی رشت همچنین با بیان اینکه فرهنگ ‌سازی در جامعه می ‌تواند از پیشرفت این بیماری جلوگیری کند، گفت: تاریخچه خانوادگی، ترسیم شجرنامه بیماران، مشاوره حضوری، معاینه بیماران، غربالگری و غیره از راههای پیشگیر سرطان روده بزرگ است.

وی در ادامه بالا بردن سطح آگاهی ‌های مردم را از راهکارهای مهم برای پیشگیری از این بیماری اعلام کرد و یادآورشد: تنظیم تعادل وزن بدن، ورزش، سیگار نکشیدن، پیشگیری یبوست و مصرف کافی سبزیجات و میوه ‌جات می‌ تواند در پیشگیری از این بیماری موثر باشد.

کد مطلب 1367916

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