به گزارش خبرگزار مهر، احسان خیراتیان صفایی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک تهران گفت: در حال حاضر ۶۲۰ واحد صنفی مزاحم و آلاینده در سطح منطقه دارای رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها هستند و تحت نظارت اداره ساماندهی و نواحی ده‌گانه قرار دارند که در صورت عدم رعایت مفاد رأی و بی‌توجهی به اخطارهای صادر شده، این واحدها پلمب و از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا در سال جاری، فعالیت دو واحد صنفی متخلف متوقف شده و تعطیلی دو واحد دیگر در حال پیگیری است. همچنین از ۱۳ شکایت دریافت‌شده درباره عملکرد غیر اصولی واحدهای صنفی، ۱۰ مورد بدون ارجاع به کمیسیون بند ۲۰، رسیدگی و مختومه شده و ۲ مورد دیگر پس از بررسی در کمیسیون، منجر به صدور و ابلاغ رأی شده و یک مورد جهت صدور رأی در مراحل نهایی قرار دارد.