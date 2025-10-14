شهردار صالحیه: ۳ واحد صنفی مزاحم شهری پلمب شد

محمد آگاهی‌مند، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از پلمب سه واحد صنفی مزاحم شهری در این شهر خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای آرای قانونی و با هدف صیانت از حقوق شهروندان و حفظ آرامش عمومی صورت گرفته است.

شهردار صالحیه، در ادامه اظهار داشت: در اجرای آرای صادره از کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، سه واحد صنفی شامل دو مرکز جمع‌آوری و نگهداری ضایعات و یک واحد صافکاری غیرمجاز که موجب ایجاد مزاحمت‌های زیست‌محیطی و اخلال در سیما و نظم شهری بودند، پلمب شدند.

وی افزود: این عملیات با هماهنگی کامل میان واحد سد معبر و انضباط شهری شهرداری و با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوطه انجام گرفت و هدف اصلی آن، جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز و ارتقای آرامش و امنیت محیط شهری است.

آگاهی‌مند با تأکید بر اینکه شهرداری صالحیه از کسب‌وکارهای مجاز و قانون‌مند حمایت می‌کند، خاطرنشان کرد: شهرداری بر اساس وظیفه ذاتی خود با هرگونه فعالیت غیرمجاز که موجب آلودگی محیط، سد معبر یا اخلال در آرامش عمومی شود، برخورد قانونی و قاطعانه خواهد داشت.

شهردار صالحیه ادامه داد: اجرای آرای کمیسیون بند ۲۰ نه تنها تحقق قانون، بلکه پاسخی به مطالبه‌ی بحق مردم برای برقراری آرامش و ساماندهی فعالیت‌های مزاحم شهری است و این روند با جدیت و بدون اغماض ادامه خواهد یافت.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مزاحم یا اخلال‌گر، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری صالحیه، اپلیکیشن «صالحیه من» یا مراجعه حضوری اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اقدامات قانونی لازم انجام شود.