  1. استانها
  2. کرمان
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

جذب سرمایه گذار برای احداث مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین در کرمان

جذب سرمایه گذار برای احداث مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین در کرمان

کرمان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کرمان از جذب سرمایه گذار برای احداث مراکز جدید معاینه فنی خودروهای سنگین در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی، ظهر دوشنبه با تأکید بر اهمیت کنترل و نظارت بر ایمنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه ناوگان مسافربری به خبرنگاران گفت: توسعه مراکز معاینه فنی سنگین یکی از اولویت‌های مهم این اداره‌کل در سال جاری است که نقش بسزایی در کاهش تلفات و تصادفات جاده‌ای ایفا می‌کند.

وی افزود: این اداره‌کل در راستای تحقق اهداف ایمنی، اقدام به صدور موافقت اصولی و پروانه فعالیت برای متقاضیان احداث مراکز معاینه فنی کرده است و هم‌اکنون ۸ مرکز فعال در حوزه استحفاظی استان کرمان مشغول خدمت‌رسانی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کرمان با اشاره به ویژگی‌های خاص استان کرمان اظهار داشت: با توجه به معدنی بودن و تعدد ناوگان حمل‌ونقل عمومی در استان، جذب سرمایه‌گذار برای احداث مراکز جدید معاینه فنی ضروری است و این مهم به‌طور جدی در دستور کار سال جاری قرار دارد.

کد خبر 6564007

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها