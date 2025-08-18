جذب سرمایه گذار برای احداث مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی، ظهر دوشنبه با تأکید بر اهمیت کنترل و نظارت بر ایمنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه ناوگان مسافربری به خبرنگاران گفت: توسعه مراکز معاینه فنی سنگین یکی از اولویت‌های مهم این اداره‌کل در سال جاری است که نقش بسزایی در کاهش تلفات و تصادفات جاده‌ای ایفا می‌کند.

وی افزود: این اداره‌کل در راستای تحقق اهداف ایمنی، اقدام به صدور موافقت اصولی و پروانه فعالیت برای متقاضیان احداث مراکز معاینه فنی کرده است و هم‌اکنون ۸ مرکز فعال در حوزه استحفاظی استان کرمان مشغول خدمت‌رسانی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کرمان با اشاره به ویژگی‌های خاص استان کرمان اظهار داشت: با توجه به معدنی بودن و تعدد ناوگان حمل‌ونقل عمومی در استان، جذب سرمایه‌گذار برای احداث مراکز جدید معاینه فنی ضروری است و این مهم به‌طور جدی در دستور کار سال جاری قرار دارد.

