به گزارش خبرنگار مهر، حکمت‌الله همتی‌نژاد بعداظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تولید ۲۴۵ تن کلزا در استان کهگیلویه و بویراحمد، بیان کرد: از این میزان، ۲۰۶ تن در شهرستان کهگیلویه برداشت شده که معادل ۸۰ درصد کلزای استان است.

وی همچنین از خرید ۶۵۰۰ تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان خبر داد و افزود: با وجود کاهش ۵۸ درصدی بارش‌ها در استان، کهگیلویه بیشترین میزان کم‌بارشی را تجربه کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه به برخی اقدامات مهم در سال زراعی گذشته اشاره کرد و ادامه داد: توزیع ۶۵۰۰ تن انواع نهاده کشاورزی، توزیع ۱۷۰۰ تن گندم بذری و خرید ۹۰۰ تن گندم بذری، توسعه گلخانه‌ها در سطح ۹ هکتار، توزیع بذر گیاهان دارویی در سطح ۵ هکتار، جذب ادوات مکانیزاسیون و تکمیل جاده‌های بین مزارع، تکمیل شبکه آب و گاز گلخانه‌ها و خرید ایستگاه تقویت گاز مجتمع گلخانه‌ها، تعمیر ایستگاه‌های پمپاژ در کلات، قلعه دختر و آجم، تکمیل دیوار حائل گرداب کوشک از جمله عملکرد یک سال اخیر است.

وی همچنین از احداث پنج جاده بین مزارع با همکاری بسیج خبر داد و تصریح کرد: تاکنون ۲۹۷ تن برنج دولتی و روزانه هفت تن مرغ کشتار روز در سطح این شهرستان توزیع می‌شود و دیگر کالای اساسی از جمله مرغ منجمد، شکر و روغن نیز تأمین شد.

همتی نژاد از تأمین ماهانه ۳۸ هزار کیسه آرد خبر داد و گفت: ۲۳۲ تن نهاده دامی با ارز ترجیحی بین دامداران توزیع شده است.

پیشرفت بالای ۵۰ درصدی در ۸ واحد مرغداری که تا دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: هشت واحد مرغداری با پیشرفت ۵۰ درصد تا دهه فجر تکمیل و به بهره‌برداری خواهند رسید.

مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه تاکید کرد: اصلاح قیمت نان در ۱۸ نانوایی روتاری از نرخ لواش به تافتون و کاهش قیمت نان خشک از ۱۲ هزار تومان به نصف قیمت از دیگر اقدامات بود.

وی در ادامه تشریح عملکرد یک سال اخیر، نهایی شدن سند برای ۱۱ پلاک کشاورزی، ارسال ۱۰۰ پلاک برای صدور سند و انتظار نقشه‌برداری برای ۵۴ پلاک دیگ، برگزاری ۸ هزار نفر-روز آموزش ترویجی برای کشاورزان را از دیگر خدمات برشمرد.