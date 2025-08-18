به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، سید محمدمهدی هادوی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی، از شرکت دانش‌بنیان «مهندسی پترو انرژی هیراد» بازدید کرد. این شرکت از سال ۱۳۸۵ با اتکا به تیم مهندسی مجرب و زیرساخت‌های فنی پیشرفته، به یکی از تأمین‌کنندگان داخلی قطعات حساس صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی بدل شده است.

پترو انرژی هیراد با اخذ گواهی دانش‌بنیان برای برخی محصولات خود، در حال توسعه ظرفیت‌ها برای دریافت گواهی دانش‌بنیانی محصول «پروانه پمپ» است؛ قطعه‌ای حیاتی که فناوری ساخت آن نیازمند دقت بالا و فرآیندهای مهندسی پیشرفته است. این شرکت توانایی کامل در طراحی مهندسی، مدل‌سازی سه‌بعدی، دیجیتایز نوری، ماشین‌کاری دقیق، ساخت یاتاقان‌های لغزشی، ارائه خدمات کنترل کیفیت تخصصی و طراحی مهندسی معکوس برای قطعات پیچیده دارد. کیفیت بالای تولیدات و رویکرد کاملاً بومی در فرآیندهای مهندسی و ساخت، پترو انرژی هیراد را در جایگاه مناسبی برای توسعه بازار داخلی و حضور در عرصه صادراتی قرار داده است.

سید محمدمهدی هادوی در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت توان داخلی در تولید تجهیزات پیشرفته گفت: حمایت از چنین مجموعه‌هایی می‌تواند سهم مهمی در ارتقاء توان ملی و کاهش وابستگی خارجی ایفا کند.

هادوی، با تأکید بر اهمیت خودباوری، به ضرورت تولید تجهیزات پیشرفته صنعتی برای ساخت محصولات دانش‌بنیان رقابت‌پذیر اشاره و عنوان کرد: دستیابی به محصولات فناورانه بدون اتکا به توان داخلی در ماشین‌سازی و تجهیزات صنعتی امکان‌پذیر نیست.

به گفته او، اگر زیرساخت‌های صنعتی کشور به‌صورت بومی توسعه نیابد، تولید محصولات دانش‌بنیان در عرصه‌های مختلف با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

وی افزود: امروز توان شرکت‌های ایرانی در طراحی، ساخت و مهندسی معکوس قطعات صنعتی به حدی رسیده که می‌توانند نیازهای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حتی صنایع پیشرفته انرژی را پاسخ دهند. حمایت از این ظرفیت‌ها، مسیر تجاری‌سازی فناوری و ایجاد بازارهای پایدار را هموار می‌کند و به کشور کمک خواهد کرد تا در زنجیره ارزش جهانی، جایگاه شایسته‌تری به دست آورد.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ماشین‌سازی همچنین خاطرنشان کرد: تولید تجهیزات پیشرفته صنعتی، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، می‌تواند مزیت صادراتی برای کشور ایجاد کند. این مزیت نه‌تنها به افزایش درآمدهای ارزی کمک می‌کند بلکه در ارتقاء برند ملی ایران در حوزه فناوری‌های پیشرفته نیز اثرگذار خواهد بود.