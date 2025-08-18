کشف ۷۲ تن برنج احتکاری در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی از کشف ۷۲ تن برنج احتکاری در یکی از شرکت‌های شهرک صنعتی محمودآباد خبر داد و گفت: ارزش این محموله بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار مفخمی شهرستانی اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر احتکار برنج خارجی در پوشش فعالیت تجاری قانونی، موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت. در بررسی‌های اولیه مشخص شد شرکتی با تبانی برخی افراد و استفاده از رانت اطلاعاتی، اقدام به واردات غیرقانونی برنج خارجی کرده و آن را به شکل غیرعادی در بازار توزیع می‌کند.

وی افزود: متهمان برای فریب بازار، بخشی از این برنج خارجی را با برنج ایرانی مخلوط کرده و در کیسه‌های مخصوص تحت عنوان «برنج اعلا» به فروش می‌رساندند و از این طریق سود کلانی به دست می‌آوردند.

فرمانده انتظامی مازندران ادامه داد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با حضور در محل شرکت و انجام بررسی‌های میدانی موفق به کشف ۷۲ تن برنج احتکاری شدند. کارشناسان اقتصادی ارزش محموله کشف‌شده را بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

به گفته سردار مفخمی، پرونده این تخلف پس از تشکیل، برای رسیدگی قضائی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.