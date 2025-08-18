واکنش پلیس چالوس به فیلم تیراندازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن سلیمانی با اشاره به انتشار ویدئویی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی که صحنه‌هایی از تیراندازی و درگیری خیابانی را نشان می‌دهد، اظهار داشت: موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس قرار گرفت و تحقیقات اولیه برای شناسایی عاملان آغاز شد.

وی افزود: مأموران انتظامی سرنخ‌های لازم را به دست آورده‌اند و اقدامات لازم برای دستگیری متهمان ادامه دارد. به محض دستگیری افراد دخیل در این نزاع، نتایج از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید.

فرمانده انتظامی چالوس با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: هیچ‌گونه ناامنی و رفتار مجرمانه تحمل نخواهد شد و پلیس با قاطعیت با مخلان نظم و امنیت برخورد می‌کند.