باید از عنوان قهرمانی ایران دفاع کنیم / کار سختی پیش رو داریم

حمید سوریان فرنگی کار وزن 55 کیلوگرم کشورمان و دارنده سه مدال طلای بزرگسالان جهان پیش از اعزام به رقابتهای آسیایی کره جنوبی به خبرنگار مهر گفت: رقابتهای آسیایی کره جنوبی از این حیث که قهرمانان آن می توانند جواز حضور در رقابتهای المپیک 2008 پکن را بدست آورند بسیار مهم و سرنوشت ساز است که امیدوارم ملی پوشان کشورمان نیز بتوانند با پیروزی و نتیجه گیری در این میدان سهمیه های باقیمانده را بدست آورند.

وی ادامه داد: تیم کشتی فرنگی ایران در رقابتهای آسیایی سال گذشته با نتایجی بسیار مطلوب عنوان قهرمانی را بدست آورد و به تمامی مدعیان این قاره ثابت کرد که تحولی اساسی در آن صورت گرفته است. به همین دلیل و برای دفاع از عنوان قهرمانی باید در کنار تفکر و توجه به کسب سهمیه برای حفظ عنوان ارزشمند سال گذشته نیز بکوشیم.

سوریان در خصوص وضعیت آمادگی خود گفت: خوشبختانه تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته ام و آمادگی نسبی نیز دارم. لازم بود پیش از المپیک در میدانی مهم به میدان بروم تا ارزیابی خوبی از آمادگی و وضعیت خودم داشته باشم که این میدان موقعیت مناسبی برای این برنامه ریزی می باشد.هدف و آرزویم موفقیت در المپیک پکن است که در راه رسیدن به آن از هیچ زحمت و تلاشی فرو گذار نخواهم کرد.

وی یادآورشد: اگر بخوبی سر وزن برسم برای کسب عنوان قهرمانی آسیا مشکل خاصی نخواهم داشت. شناخت خوبی نیز از حریفانم دارم و کشتی‌های آنها را به خوبی آنالیز و تفسیر کرده‌ام. به احتمال فراوان ‌کشتی‌گیرانی از قزاقستان و کره جنوبی حریفان اصلی من خواهند بود.

قهرمان 3 دوره مسابقات جهانی بزرگسالان در پایان گفت: تمامی اعضای تیم در شرایط بدنی و روحی خوبی قرار دارند و گرچه کارسختی را در کره پیش رو خواهند داشت اما امیدوارم برابر حریفانی که همگی با نهایت آمادگی و برای کسب سهمیه به آب و آتش خواهند زد موفق ظاهر شوند.

رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان آسیا (گزینشی المپیک) طی روزهای دوم تا پنجم فروردین ماه سال آینده در جزیره جی جو کره جنوبی برگزار خواهد شد که نفرات اول پیکارهای آسیایی کره جنوبی جواز حضور در بازیهای المپیک 2008 پکن را کسب خواهند کرد.