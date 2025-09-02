موضع گیری امان درباره فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغد، وزارت خارجه اردن از اظهارات ماکسیم پروو، وزیر خارجه بلژیک در خصوص قصد کشورش برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در برابر مجمع عمومی سازمان ملل که قرار است در این ماه برگزار شود، استقبال کرد.

این وزارتخانه این اقدام را مهم و در راستای تلاش‌های بین‌المللی با هدف به رسمیت شناختن کشور دارای حاکمیت فلسطین بر اساس مرزبندی‌های سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی و مطابق با راه حل دودولتی و قطعنامه‌های مشروع سازمان ملل و ابتکار صلح عربی به شمار آورد.

فؤاد المجالی، سخنگوی وزارت خارجه اردن، قدردانی کشورش از این امر را اعلام کرد و آن را گامی مهم برای مقابله با تلاش‌ها با هدف انکار حق غیرقابل تصرف ملت فلسطین در تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت در خاک ملی دانست.

وی در ادامه بر اهمیت کنفرانس راه حل دودولتی که با نظارت عربستان و فرانسه در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل برای جلب حمایت بین‌المللی بیشتر برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین بر اساس راه حل دودولتی برگزار خواهد شد، تاکید کرد و راه حل دودولتی را آن را تنها راه تحقق صلح عادلانه و جامع که امنیت و ثبات را در منطقه تضمین می‌کند، به شمار آورد.

المجالی بار دیگر بر موضع همیشگی اردن در همکاری با شرکای بین‌المللی برای حمایت از حق ملت فلسطین در آزادی و عدالت و پایان دادن به اشغالگری و تعیین سرنوشت و تشکیل کشور فلسطین تاکید کرد.