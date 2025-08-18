به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: مطابق قانون مقرر بود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شود که از اردیبهشت ماه امسال اتصال بین سرویسها و سامانههای سازمان ثبت اسناد و سامانه ملی املاک و اسکان برقرار شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر پنج میلیون و ۲۲۴ هزار و ۸۰۰ فراخوان نشانی و صحت سنجی نشانی از طریق سامانههای سازمان ثبت از سامانه ملی املاک و اسکان انجام شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: تعامل بسیار خوبی بین ما و وزارت راه و شهرسازی و سامانه ملی املاک و اسکان وجود دارد.
قویدل یادآور شد: گلهای که بعضاً از دفاتر اسناد رسمی داشتند در خصوص قطعی موردی سامانه املاک و اسکان است که البته در چند روز گذشته شرایط بهتر شده است؛ زمانی که سامانه قطع است دفاتر اسناد رسمی ما امکان تنظیم سند را ندارند.
