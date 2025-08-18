  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

انجام بیش از ۵ میلیون فراخوان نشانی در سامانه‌های ثبت

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حال حاضر ۵ میلیون فراخوان نشانی و صحت سنجی نشانی از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: مطابق قانون مقرر بود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شود که از اردیبهشت ماه امسال اتصال بین سرویس‌ها و سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و سامانه ملی املاک و اسکان برقرار شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر پنج میلیون و ۲۲۴ هزار و ۸۰۰ فراخوان نشانی و صحت سنجی نشانی از طریق سامانه‌های سازمان ثبت از سامانه ملی املاک و اسکان انجام شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: تعامل بسیار خوبی بین ما و وزارت راه و شهرسازی و سامانه ملی املاک و اسکان وجود دارد.

قویدل یادآور شد: گله‌ای که بعضاً از دفاتر اسناد رسمی داشتند در خصوص قطعی موردی سامانه املاک و اسکان است که البته در چند روز گذشته شرایط بهتر شده است؛ زمانی که سامانه قطع است دفاتر اسناد رسمی ما امکان تنظیم سند را ندارند.

کد خبر 6564183
مهدیه حسن نائینی

