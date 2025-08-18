بن گویر مدعی شد: توقف جنگ فرصت سوزی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی ادعا کرد: اگر نتانیاهو در برابر حماس تسلیم شده و جنگ را متوقف کند این یک فرصت سوزی بسیار بزرگ و مصیبتی برای نسل‌های آینده است.

این وزیر افراطی کابینه رژیم اشغالگر گفت: پیش از این نخست وزیر در پاسخگویی به هشدار نهایی رئیس جمهور ترامپ با شکست مواجه شد چرا که رئیس جمهور آمریکا خواستار آزادی تمام اسرا یا باز شدن درب‌های جهنم به روی غزه شد.

بن‌گویر مدعی شد: ما هم اکنون برای پایان دادن به کار حماس فرصت دیگری داریم، به نخست وزیر می‌گویم نباید به سمت توافقات جزئی حرکت کند و باید به کار حماس پایان دهد.

این موضع گیری بن گویر پس از موافقت حماس با پیشنهاد میانجی گران است و نشان دهنده اختلاف میان صهیونیستها درباره غزه است.