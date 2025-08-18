نشاط فرهنگی در دل روستاهای کردستان؛ کودکان با دنیای کتاب آشتی کردند

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: صدای خندههای کودکانه در کوچههای خاکی روستاهای شانوره قروه و سعدآباد مریوان پیچید. کودکانی که تا پیش از آن شاید تنها در مدرسه یا خانه تجربه بازیهای گروهی و شنیدن قصه را داشتند، این بار در فضایی متفاوت گردهم آمدند؛ فضایی پر از کتاب، رنگ و هیجان که واحد سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برایشان فراهم کرده بود.
ظهر دوشنبه کتابها و بازیها میهمان روستا بودند و کودکان میزبانانی مشتاق؛ شور و نشاطی که از نگاههای پرامیدشان میبارید، گواهی بود بر تأثیر چنین برنامههایی در جان و دل نسل نو.
کتابی که در دلها نشست
حمیدرضا گوهری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر، از برگزاری این برنامه فرهنگی خبر داد و گفت: واحد سیار روستایی با حضور در این مناطق، تلاش میکند کودکان را با دنیای ادبیات و مطالعه آشنا کند.
وی افزود: کارگاههای روخوانی کتاب و معرفی آثار ادبی، بخش محوری این برنامهها بود؛ جایی که کودکان با دنیای قصهها آشنا شدند و در میان کلمات و تصاویر، سفر کوتاهی به سرزمین خیال داشتند.
برای بسیاری از کودکان این روستاها، کتاب تنها در کتابخانههای کوچک مدارس معنا یافته بود، اما این بار کتابها خودشان به سراغشان آمده بودند و شور و شوق بچهها در ورق زدن صفحات و پرسشهای بیپایانشان درباره شخصیتهای قصه، فضای جلسه را پر از هیجان کرده بود.
بازیهایی برای زندگی
در کنار کتابخوانی، بازیهای گروهی نیز بخش پرطرفداری از این برنامهها را تشکیل داد، بازیهایی که ساده بودند اما پر از معنا؛ تمرین همکاری، مشارکت و خلاقیت.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان در اینباره گفت: این بازیها علاوه بر سرگرمی، بستری برای تقویت پیوندهای اجتماعی کودکان فراهم میکنند و به آنها میآموزند که چگونه در کنار همدیگر زندگی کنند.
چهرههای خندان و دستانی که برای پیروزی در بازیها در هم گره میخورد، نشانهای بود از اینکه نشاط فرهنگی تنها در کتاب خلاصه نمیشود، بلکه در تعامل، همدلی و تجربههای جمعی نیز متجلی است.
کتابهایی برای خانه
یکی دیگر از بخشهای جذاب برنامه، امانت کتاب به اعضای شرکتکننده بود، کودکانی که در پایان روز کتابی در دست داشتند، با هیجان از تجربهای تازه برای خانوادههایشان سخن میگفتند.
گوهری توضیح داد: امانت کتاب به کودکان فرصت میدهد تا مطالعه را در خانه ادامه دهند و این چرخه به مرور در خانوادهها نهادینه شود.
این اقدام، نه تنها کودک را با مطالعه پیوند میدهد بلکه والدین را نیز به همراهی با فرزندشان در مسیر یادگیری تشویق میکند؛ گامی کوچک اما مؤثر در ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعهای که نیازمند چنین حرکتهایی است.
پلی به سوی آینده
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان تأکید کرد: برگزاری اینگونه برنامهها در مناطق روستایی و کمبرخوردار، نقشی اساسی در توسعه فرهنگ مطالعه و پرورش نسلی علاقهمند به هنر و ادبیات دارد.
وی افزود: واحد سیار کانون نه تنها دسترسی کودکان روستایی به امکانات فرهنگی را فراهم میکند، بلکه با خلق تجربهای ماندگار، شور و نشاط را به زندگی آنان میآورد.
شاید امکانات فرهنگی در شهرها بیشتر باشد، اما این واحدهای سیار نشان میدهند که فاصله شهر و روستا را میتوان با ابتکار و اراده کوتاه کرد.
آنچه در روستاهای شانوره و سعدآباد روی داد، تنها یک برنامه فرهنگی نبود؛ جرقهای بود در ذهن کودکانی که چشم به آینده دارند، کودکان با دستان کوچک اما قلبهای بزرگشان کتابها را در آغوش گرفتند و بازیها را با شادی به پایان رساندند.
اگرچه این روزها به سرعت سپری میشوند، اما خاطره قصهها و بازیها در ذهنشان باقی خواهد ماند؛ همان خاطرهای که شاید سالها بعد، الهامبخش نسلی تازه در کردستان باشد.
واحد سیار کانون پرورش فکری، با کتابهایی که میان دستهای کوچک جا گرفت و بازیهایی که لبخند را بر لبها نشاند، بار دیگر نشان داد که فرهنگ، امید و شادی را میتوان حتی در سادهترین روستاها زنده کرد.
