 بیمارستان کودکان مفید «آوای قصه، رنگ لبخند» را برگزار کرد

به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کودک، بیمارستان کودکان مفید با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنیاد نیکوکاری دانش، برنامه فرهنگی اجتماعی «آوای قصه، رنگ لبخند» را برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کودک، بیمارستان کودکان مفید با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنیاد نیکوکاری دانش، برنامه فرهنگی اجتماعی «آوای قصه، رنگ لبخند» را برگزار کرد؛ این رویداد با هدف تقویت روحیه، ایجاد امید و لحظاتی شاد برای کودکان بستری و خانواده‌های آنان شکل گرفت.

در این برنامه ۲ ساعته، کودکان و همراهانشان در فضایی صمیمی شاهد قصه‌گویی تعاملی، شعرخوانی و موسیقی زنده بودند. همچنین در بخشی از برنامه با اهدای ۱۰۰ جلد کتاب از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فرصتی برای تشویق کودکان به مطالعه و تأکید بر اهمیت کتاب به عنوان یار همیشگی در مسیر سلامتی فراهم شد.

سید امید موسوی مدیر بیمارستان کودکان مفید در توضیح رسالت خود از اجرای این برنامه اعلام کرد: هدف ما صرفاً اهدای کتاب نیست، بلکه امیدبخشی و تقویت روحیه از طریق فرهنگ و هنر است. کودکان قهرمان در بستر بیماری، بیش از هر چیز به شادی، امید و خیال روشن نیاز دارند. ما کوشیدیم با تلفیق قالب‌های نمایشی، ادبی و موسیقایی، تجربه‌ای ماندگار برای این کودکان رقم بزنیم.

این رویداد با شعار «هر قصه یک نوازش، هر نغمه یک لبخند» و در راستای مسئولیت اجتماعی و فرهنگی بیمارستان کودکان مفید برگزار شد. توجه ویژه به لایه‌های روان‌شناختی درمان و تلاش برای ایجاد نشاط جمعی در محیط بیمارستان، از مهم‌ترین ویژگی‌های این برنامه بود.

بیمارستان کودکان مفید همچنان خود را متعهد می‌داند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و رسانه‌ای، مسیر امیدبخشی و توانمندسازی کودکان و نوجوانان بیمار و بستری در بیمارستان را دنبال کند.

