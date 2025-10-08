 بیمارستان کودکان مفید «آوای قصه، رنگ لبخند» را برگزار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کودک، بیمارستان کودکان مفید با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنیاد نیکوکاری دانش، برنامه فرهنگی اجتماعی «آوای قصه، رنگ لبخند» را برگزار کرد؛ این رویداد با هدف تقویت روحیه، ایجاد امید و لحظاتی شاد برای کودکان بستری و خانواده‌های آنان شکل گرفت.

در این برنامه ۲ ساعته، کودکان و همراهانشان در فضایی صمیمی شاهد قصه‌گویی تعاملی، شعرخوانی و موسیقی زنده بودند. همچنین در بخشی از برنامه با اهدای ۱۰۰ جلد کتاب از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فرصتی برای تشویق کودکان به مطالعه و تأکید بر اهمیت کتاب به عنوان یار همیشگی در مسیر سلامتی فراهم شد.

سید امید موسوی مدیر بیمارستان کودکان مفید در توضیح رسالت خود از اجرای این برنامه اعلام کرد: هدف ما صرفاً اهدای کتاب نیست، بلکه امیدبخشی و تقویت روحیه از طریق فرهنگ و هنر است. کودکان قهرمان در بستر بیماری، بیش از هر چیز به شادی، امید و خیال روشن نیاز دارند. ما کوشیدیم با تلفیق قالب‌های نمایشی، ادبی و موسیقایی، تجربه‌ای ماندگار برای این کودکان رقم بزنیم.

این رویداد با شعار «هر قصه یک نوازش، هر نغمه یک لبخند» و در راستای مسئولیت اجتماعی و فرهنگی بیمارستان کودکان مفید برگزار شد. توجه ویژه به لایه‌های روان‌شناختی درمان و تلاش برای ایجاد نشاط جمعی در محیط بیمارستان، از مهم‌ترین ویژگی‌های این برنامه بود.

بیمارستان کودکان مفید همچنان خود را متعهد می‌داند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و رسانه‌ای، مسیر امیدبخشی و توانمندسازی کودکان و نوجوانان بیمار و بستری در بیمارستان را دنبال کند.