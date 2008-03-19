بازوی روباتیک Dextre به ایستگاه فضایی متصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این روبات که به وسیله دانشمندان کانادایی طراحی و ساخته شده است به آزمایشگاه Destiny واقع در ایستگاه فضایی بین المللی متصل شد.

این سیستم روباتیک آخرین بخش از سیستم سرویس دهی سیار ایستگاه فضایی بین المللی محسوب می شود و به زودی بخش قابل توجهی از وظایف فضانوردان در انتقال محموله های مختلف به این ایستگاه را بر عهده خواهد گرفت.

این بازوی بزرگ روباتیک در جریان دومین پیاده روی فضانوردان ماموریت STS-123 و به وسیله ریک لینهن و مایک فورمن از متخصصان ماموریت مونتاژ و سپس به ایستگاه فضایی بین المللی متصل شد.

طی ساعات گذشته خدمه شاتل مشغول آماده سازی سخت افزاری نیز بوده اند که برای تعمیر سرامیک های سپر حراراتی شاتل و در جریان سومین پیاده روی فضایی به کار گرفته خواهد شد.

اتصال این بازوی روباتیکی پس از نصب موفقیت آمیز آزمایشگاه فضایی کیبو ساخت ژاپن در ایستگاه فضایی بین المللی صورت گرفت.