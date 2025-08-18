  1. استانها
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۲۹

بهبود کیفیت زندگی در جزیره خارگ

بوشهر- مدیر عملیات عمومی اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های عمران شهری، بهداشت محیط، فضای سبز و خدمات عمومی را تشریح کرد و گفت: این فعالیت‌ها با هدف بهبود کیفیت زندگی در جزیره خارگ دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی‌زاده عصر دوشنبه در نشست مسئولان خارگ با تشریح فعالیت‌های مجموعه عملیات عمومی خارگ در حوزه‌های مختلف خدمات‌رسانی، گفت: تلاش مجموعه ما بر این است که با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت‌های نفت و پتروشیمی مستقر در خارگ، کیفیت خدمات شهری و رفاهی برای ساکنان جزیره خارگ به‌طور مستمر ارتقا یابد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش‌های عمران شهری، بهداشت محیط، فضای سبز و مدیریت خدمات عمومی، افزود: این اقدامات با هدف پاسخگویی به نیازهای روزمره شهروندان و ایجاد محیطی سالم و مطلوب در جزیره اجرا شده است.

دشتی‌زاده ادامه داد: جزیره خارگ با توجه به موقعیت استراتژیک و نقش اقتصادی در سطح ملی، اهالی شریف این جزیره شایسته بهترین خدمات است و ما با همت کارکنان متعهد و حمایت مسئولان، این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی و حمایت مدیریت ارشد و دستگاه‌های مرتبط، ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح‌های جدید و بهبود زیرساخت‌ها، رفاه و رضایت ساکنان جزیره خارگ بیش از پیش افزایش یابد.

