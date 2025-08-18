بهبود کیفیت زندگی در جزیره خارگ

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی‌زاده عصر دوشنبه در نشست مسئولان خارگ با تشریح فعالیت‌های مجموعه عملیات عمومی خارگ در حوزه‌های مختلف خدمات‌رسانی، گفت: تلاش مجموعه ما بر این است که با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت‌های نفت و پتروشیمی مستقر در خارگ، کیفیت خدمات شهری و رفاهی برای ساکنان جزیره خارگ به‌طور مستمر ارتقا یابد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش‌های عمران شهری، بهداشت محیط، فضای سبز و مدیریت خدمات عمومی، افزود: این اقدامات با هدف پاسخگویی به نیازهای روزمره شهروندان و ایجاد محیطی سالم و مطلوب در جزیره اجرا شده است.

دشتی‌زاده ادامه داد: جزیره خارگ با توجه به موقعیت استراتژیک و نقش اقتصادی در سطح ملی، اهالی شریف این جزیره شایسته بهترین خدمات است و ما با همت کارکنان متعهد و حمایت مسئولان، این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی و حمایت مدیریت ارشد و دستگاه‌های مرتبط، ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح‌های جدید و بهبود زیرساخت‌ها، رفاه و رضایت ساکنان جزیره خارگ بیش از پیش افزایش یابد.