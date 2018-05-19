حمایت و ارتقای جایگاه روابط عمومی ها توسط مدیران ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، نصرت الله علیرضایی در مکاتبه با مدیران دستگاه های اجرایی، فرمانداران، روسای دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی، مدیران عامل بانک ها و شهرداران استان با تاکید بر این مسئله، اظهار کرد: روابط عمومی ‌به عنوان اصلی‌ترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان، مسئولیت های خطیری در امر اطلاع رسانی برعهده دارند.

وی ادامه داد: علت توجه ویژه به روابط عمومی، در جایگاه نهادی که می‌تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شده و سنجیده برای ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه مدیران، کارشناسان و مشاوران ارتباطات و روابط عمومی به عنوان چراغی فروزان، راه های توسعه، سازندگی و پیشرفت را برای مدیران سازمان و موسسه ها به ارمغان می آورند، اضافه کرد: روابط عمومی ها همواره دارای راهکارهایی هستند که برای رسیدن به اهداف خود آن را انتخاب و اجرایی می کنند که این مسئله خود بسیار قابل توجه است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین ادامه داد: ۲۷ اردیبهشت تا ۲ خردادماه هفته روابط عمومی و ارتباطات نامگذاری شده که به نوبه خود این مناسبت ملی را به تمامی مدیران معتقد و حامی، فعالان عرصه ارتباطات و اطلاع رسانی، به ویژه به جامعه خدوم و پرتلاش مدیران و کارشناسان روابط عمومی دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و غیردولتی تبریک عرض کرده و توفیق روز افزونشان را از درگاه ایزد متعال خواستار هستم.

وی تاکید کرد: انتظار می رود مدیران با برنامه ریزی و حمایت عملی از واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی زمینه تقویت و ارتقای هرچه بیشتر جایگاه و نقش روابط عمومی ها را در عرصه های مختلف فراهم آورده و بسترهای لازم را برای فعال سازی ظرفیت های بالقوه آنها با هدف اطلاع رسانی کمی و کیفی فراهم سازند.

علیرضایی در پایان یادآور شد: تقدیر و تجلیل مادی و معنوی از مسئولان و کارشناسان روابط عمومی و ارتباطات حداقل کاری است که در این هفته از مدیران دستگاه ها انتظار می رود نسبت به انجام آن اهتمام ویژه داشته باشند.