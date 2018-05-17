«تعامل با مخاطب زمینه‌ساز افزایش سرمایه اجتماعی رادیو

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فاتحی مدیر روابط عمومی صدای رسانه ملی به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی یادداشتی را منتشر کرد که طی آن به اهمیت و تأثیرگذاری روابط عمومی در عرصه رادیو پرداخت. در این یادداشت چنین آمده است:
«تعامل با مخاطب زمینهساز افزایش سرمایه اجتماعی رادیو
در دنیای امروز روش شاخصسازی بیش از تبلیغات بر مبنای روابط عمومی قرار دارد.
تعبیر
شاخصسازی صرفا به برجستهسازی و ایجاد شهرت مثبت برای یک نشان تجاری با اهداف اقتصادی خلاصه نمیشود، بلکه بر افزایش سرمایه اجتماعی نیز تاکید ویژه دارد. افزایش سرمایه اجتماعی به طور ویژه برای رسانهها اهمیت ویژهای دارد. افزایش توجه، استقبال و اعتماد مخاطب به رسانه اصلیترین سرمایه آن به شمار میرود که هم در اثرگذاری به عنوان اصلیترین هدف رسانه موثر است و هم اهداف ثانویه همچون اهداف اقتصادی را محقق میکند.
رادیو به عنوان قدیمیترین رسانه غیرمکتوب جهان، در روزگار رسانهها و ابزارهای ارتباطی نو، نیاز دارد تا سرمایه اجتماعی خود را در برابر رقبایی با کمیت و امکانات بیشتر حفظ کند و بلکه افزایش دهد. هر چند به نظر میرسد مهمترین نکته در تحقق این هدف، افزایش کیفیت برنامهسازی باشد، اما نقش روابطعمومی رادیو در سیاستگذاری مسیر رسیدن به هدف بسیار ویژه و پررنگ به حساب میآید. در واقع روابطعمومی رادیو باید به طور عام برای شاخصسازی رادیو و به طور خاص برای شاخصسازی برنامهها و حتی چهرههای رادیویی برنامهریزی حسابشدهای داشته باشد. علاوه بر این اگر پیشتر سیاستگذاریهای روابطعمومی در سطح کل رادیو یا شبکههای رادیویی مطرح بود، حال لازم است سیاستگذاریهای غیرمتمرکز برای هر برنامه نیز به طور مجزا تدوین شود. این در حالی است که در دوره پیشین ساختار روابط عمومی شبکه های رادیویی حذف شده است و خلاء بزرگ ایجاد شده در این حوزه میتواند به اهداف اصلی شاخصسازی آسیب بزند.
روابطعمومی موثر در دنیای امروز باید فراتر از جایگاه تشریفاتی پیشین خود عمل کند و اعتمادسازی سازمانی، ارتقا جایگاه سازمان در افکار عمومی، تقویت مشارکت جمعی و شاخصسازی تنها بخشی از راهبردها و اهداف پیش روی آن را تشکیل میدهد.
یکی از شیوههای موفق روابط عمومی، افزایش تعامل با مخاطب است و برنامهسازی تعاملی به عنوان یکی از راههای اجرای این شیوه در برندسازی برای رادیو بسیار موثر ارزیابی میشود. تجربههای پیشین در رسانههای دیگر از جمله سیمای جمهوری اسلامی ایران، نشان میدهد که برنامههای تعاملی نقش بزرگی در افزایش توجه مخاطب به رسانه دارند. این تعامل از گذشته به شیوههایی همچون ساخت مسابقات رادیویی با حضور مخاطبان به عنوان شرکتکننده، دریافت نامهها، پیامها و تماسهای تلفنی شنوندگان و پخش آن در برنامههای رادیویی، ساخت برنامههایی همچون پخش ترانههای درخواستی و .... انجام شده است.
توسعه بسترهای دسترسی به رادیو از طرقی همچون اینترنت و اپلیکیشنهای تلفن همراه به عنوان یکی از بسترهای مناسب ایجاد ساختارهای تعاملی با مخاطبان به حساب میآید. ساختارهای کاربرپسند این ابزارها میتواند فضایی برای انواع رفتارهای تعاملی مخاطب ایجاد کند. به عنوان مثال ایجاد و آموزش قالبهای معین و پیش ساخته برای برنامهسازی توسط مخاطبان، استفاده از شهروند خبرنگاری به طور عام و شهروند خبرنگاری مبتنی بر ابزارهای موقعیتیابی مکانی به طور خاص، برنامهسازی بر اساس و محور مشارکت مخاطبان، ایجاد زمینههای مشارکت جمعی در برنامههای رادیویی، ایجاد سازوکار نمود واضح و مشخص اثرگذاری تعیین کننده رای و نظر مخاطبان در تغییرات و تداوم برنامهها، ایجاد امکان اولویت بندی پخش شخصیسازی شده در پخش برنامههای پیشین و استفاده از سیستمهای RDS (Radio Data System) – ارسال اطلاعات، هشدارها و اعلانهای لحظهای روی برنامههای در حال پخش بر بستر موج FM رادیو – از جمله این روشهای به شمار میروند.
به نظر میرسد رادیو علاوه بر پر کردن خلاء حضور روابطعمومی، به ایجاد ساختار تعاملی در برنامهسازی رادیویی و تامین زیرساختهای فنی لازم نیاز دارد و میتواند با تکیه بر محبوبیت و قدمت رادیو، این رسانه را همچنان در عصر ارتباطات به عنوان یک رسانه خاص پا بر جا نگاه دارد.»
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