کرمانشاه دیار ۱۷۶۲ آزاده سرافراز

خسرو شهیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش برجسته این قشر در دفاع مقدس اظهار داشت: با افتخار اعلام می‌کنیم که استان کرمانشاه ۱۷۶۲ آزاده سرافراز دارد؛ بزرگوارانی که روزهای طاقت‌فرسای اسارت را با عزت، ایمان و ایستادگی پشت سر گذاشتند و امروز مایه سربلندی ایران اسلامی هستند.



شهیدی در ادامه افزود: از مجموع این آزادگان عزیز، ۳۶ نفر در دوران اسارت و در همان اردوگاه‌های رژیم بعث عراق به شهادت رسیدند؛ شهدایی که به دلیل دوری از میهن و خانواده، با نام آزادگان شهید غریب در اسارت شناخته می‌شوند و یادشان برای همیشه در تاریخ این سرزمین جاودان خواهد ماند.



وی با تأکید بر اینکه آزادگان، ذخایر معنوی انقلاب و الگوهای صبر و مقاومت هستند، تصریح کرد: تجلیل از این قشر پرافتخار وظیفه‌ای همگانی است و بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز خود را خادم و خدمتگزار آزادگان و خانواده‌های آنان می‌داند.



رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: امروز از آزادگان به عنوان یادگاران زنده دفاع مقدس تجلیل شد و یاد و خاطره شهدای آزاده که در اسارت به لقاءالله پیوستند، گرامی داشته شد.