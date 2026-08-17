شهیدی: ۲۴۶ آزاده کردستان در دوران اسارت به شهادت رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی در سنندج، آزادگان را نماد صبر، ایثار و استقامت دانست و اظهار کرد: آزادگان از سرمایه‌های ارزشمند دوران دفاع مقدس هستند که سال‌ها رنج و سختی اسارت را تحمل کردند و با ایستادگی خود، برگ دیگری از افتخارات ملت ایران را رقم زدند.

وی با اشاره به آمار آزادگان کشور افزود: در مجموع ۴۳ هزار و ۱۷۳ آزاده سرافراز در کشور ثبت شده است که ۸۳۹ نفر از آنان متعلق به استان کردستان هستند و حدود دو درصد از جامعه آزادگان کشور را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان ادامه داد: از مجموع آزادگان استان، ۱۶۹ نفر پس از بازگشت به میهن اسلامی دار فانی را وداع گفته‌اند و اکنون ۶۷۰ آزاده سرافراز در استان کردستان در قید حیات هستند.

شهیدی با اشاره به شهدای غریب دوران اسارت در کردستان بیان کرد: این استان ۲۴۶ آزاده شهید غریب در اسارت دارد که این افراد پس از تحمل سال‌ها سختی، رنج و مشقت دوران اسارت، در همان دوران به شهادت رسیدند.

وی افزود: از میان شهدای غریب اسارت استان، ۴۰ نفر همچنان در شمار شهدای مفقودالاثر قرار دارند و هیچ نشانی از پیکر مطهر آنان به دست نیامده است؛ موضوعی که مظلومیت و فداکاری این شهیدان را دوچندان می‌کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با بیان اینکه آزادگان گنجینه‌ای ارزشمند از خاطرات دوران دفاع مقدس هستند، گفت: زندگی هر یک از این عزیزان می‌تواند به مثابه یک دانشگاه درس‌آموز باشد؛ چراکه روایت‌های آنان از سال‌های اسارت، سرشار از جلوه‌های صبر، مقاومت، ایمان و پایمردی است.

شهیدی خاطرنشان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان تلاش دارد با اجرای برنامه‌های فرهنگی و ثبت خاطرات آزادگان، زمینه انتقال این تجربه‌ها به نسل‌های آینده را فراهم کند تا تاریخ شفاهی دوران دفاع مقدس و حماسه مقاومت آزادگان ماندگار شود.

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای دوران اسارت و آزادگان درگذشته، بر ضرورت تکریم آزادگان و بهره‌گیری از تجربیات و خاطرات آنان برای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کرد.