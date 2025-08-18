به گزارش خبرنگار مهر، عماد نامآور شامگاه دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: این ستاد که با ساختاری متشکل از معاونتها و کمیتههای مختلف در اواسط جنگ تحمیلی شکل گرفت، امروز نیز با هدف همافزایی مردمی و پشتیبانی همهجانبه در حال فعالیت است.
وی افزود: در حال حاضر تمرکز اصلی ستاد بر آموزشهای کمکهای اولیه، جمعآوری کمکهای مردمی و برگزاری رزمایشهای مشترک با سپاه قرار دارد. فردا نیز رزمایشی در نوشهر با همکاری سپاه شهرستان برگزار خواهد شد.
نامآور از آموزش ۶۰۰ نفر طبق استانداردهای هلالاحمر خبر داد و گفت: علاوه بر این، کمکهای مردمی شامل نذورات، خشکبار و دیگر اقلام در قالب سیاستهای محلهمحور جمعآوری شده و پس از تجمیع در اختیار خیرین استان قرار میگیرد تا بر اساس اولویتها و شرایط ضروری هزینه شود.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت انسجام و وحدت، خاطرنشان کرد: تا زمانی که جوانان ما در میدان حاضر باشند، دشمن امکان دستیابی به اهدافش را ندارد و ما باید با ارادهای استوار در مسیر بایستیم.
مسئول ستاد مردمی پشتیبانی جنگ تحمیلی ایران ما در شهرستان نوشهر مهمترین چالش را جنگ رسانهای دانست و افزود: دشمن واقعیتها را وارونه نشان میدهد؛ در حالیکه گروههای جهادی برای رفع نیازهای اساسی مردم تلاش میکنند، رسانههای معاند تنها روی کمبودها تمرکز میکنند. امروز جنگ اصلی در عرصه رسانه جریان دارد و نیازمند هوشیاری و حضور آگاهانه هستیم.
