  1. استانها
  2. ایلام
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۴۳

قتل مرد ۶۵ ساله در بدره

ایلام - فرمانده انتظامی بدره از قتل یک مرد ۶۵ ساله توسط داماد با سلاح شکاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدزمان بیگی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از روستاهای شهرستان بدره، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی مشخص شد داماد خانواده بر اثر اختلافات خانوادگی با سلاح شکاری به سمت پدرزن ۶۵ ساله خود شلیک کرده که متأسفانه منجر به فوت وی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بدره با بیان اینکه قاتل بلافاصله پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده است، تصریح کرد: با توجه به هویت مشخص قاتل دستگیری وی به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفته است.

