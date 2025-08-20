  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

اختلافات مالی در لنگرود منجر به قتل شد

اختلافات مالی در لنگرود منجر به قتل شد

لنگرود- فرمانده انتظامی لنگرود با بیان اینکه اختلافات مالی منجر به قتل شد، گفت: قاتل پس از فرار توسط کارآگاهان آگاهی در کمتر از یک ساعت دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام فقدانی مردی ۴۷ ساله توسط اعضای خانواده در حوالی شهر شلمان لنگرود، پرونده به پلیس آگاهی شهرستان ارجاع و رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان آگاهی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با تحقیقات همه جانبه پلیس، قاتل ۴۱ ساله توسط کارآگاهان آگاهی شناسایی شد، افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی به محل اختفا متهم اعزام و وی را در یک عملیات غافلگیرانه در شهر شلمان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود با اشاره به اینکه قاتل در اعترافات انگیزه خود از قتل با سلاح سرد را اختلافات مالی با مقتول اعلام کرد، گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز، ۳ عدد فشنگ و یک قبضه چاقو کشف و متهم با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی از آمادگی پلیس برای برخورد با جرایم در استان خبر داد و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6566049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها