میهمانان مازندران تا سقف دو میلیون ریال بیمه خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح ستاد تسهیلات سفر و توسعه گردشگری استان در ساری گفت: بیمه سفر از جمله اقدامات ابتکاری ستاد تسهیلات نوروزی 87 است و گردشگران می توانند با پرداخت 600 تومان خود و خانواده خود را در مقابل خطرات احتمالی سفر بیمه نمایند.

ابوطالب شفقت افزود: حضور گردشگر در مازندران نیازمند آمادگی در زمینه های مختلفی چون امنیت، بهداشت، جاذبه های متعدد و جذاب، امکانات تفریحی و رفاهی مناسب و.. است که خوشبختانه مازندران در این زمینه ها روند رو به رشدی را طی می کند.

استاندار مازندران یاد آور شد: مازندران مختص بهار و تابستان نیست بلکه ریتم و موسیقی موجود در طبیعت منحصر به فرد آن به نحوی است که در صورت برنامه ریزی هر طیف از مخاطبی را به خود جلب خواهد کرد.

محمد رضا شیدفر معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران و جانشین دبیر ستاد تسهیلات نوروزی و توسعه گردشگری مهمترین مقوله جذب توریست را امنیت موجود در منطقه ارزیابی کرد و افزود: جذب توریست کار بسیار سختی است اما حفظ و جلب رضایت وی جهت سفر دوباره به استان دشوارتر به نظر می رسد و در این زمینه نیز فراهم آوردن آرامش خیال مسافران نقش اساسی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: همه چیز برای گذران یک سفر خوش در استان تدارک دیده شده است و گردشگران می توانند جهت کسب اطلاعات مورد نیازشان در شهرستانها به فرمانداریها و در استان نیز به ستاد تسهیلات سفر در سازمان میراث فرهنگی، صناتیع دستی و گردشگری مراجعه کنند.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و جانشین ستاد تسهیلات نوروزی مازندران نیز در سخنانی خاطر نشان کرد: مازندران به چهار نقطه گلوگاه تا ساری، قائم شهر تا آمل، بابلسر تا نوشهر و نوشهر تا رامسر جهت نظارت بهتر منطقه بندی شده است.

سید یونس حسینی با اشاره به تشکیل دو کمیته جدید با عنوان نظارت بر مجتمعهای دولتی و ویلاهای استیجاری و خصوصی افزود: هر دو روز یک بار تاسیسات گردشگری اعم از هتل، متل، هتل آپارتمان و مجتمع های پذیرایی بین راهی مورد بازرسی قرار خواهد گرفت.