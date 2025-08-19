به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در نشست با آزادگان شهرستان به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی با تجلیل از مقام والای آزادگان، اظهار کرد: آزادگان اسوه‌های مقاومت، ایثار و گنجینه‌های هشت سال دفاع مقدس و سند زنده افتخار آفرین ملت و دفتر نظام جمهوری اسلامی هستند.

فرماندار تنگستان همچنین به تجارب تلخ و شیرین آزادگان در دوران اسارت اشاره کرد و ادامه داد: نظام و ملت ایران اسلامی در سایه ایثار، رشادت و فرهنگ مقاومت آزادگان توانسته اقتدار پیدا کند که نیاز است فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه تقویت و به نسل جوان جامعه منتقل کنیم.

در ادامه این نشست که با حضور امام جمعه شهر اهرم، مدیر کل بنیاد شهید، معاون سیاسی امنیتی فرماندار تنگستان، فرمانده ناحیه سپاه امام علی (ع) شهرستان، رئیس بنیاد شهید شهرستان و جمعی از آزادگان این شهرستان برگزار شد، آزادگان، خاطراتی از دوران اسارت را برای حاضران روایت کردند و به اهمیت حفظ روحیه مقاومت و اتحاد در بین جوانان تاکید نمودند.

در پایان با اهدای لوح تقدیر از آزادگان تجلیل شد.