به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان فرماندار شهرستان سمنان در جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد که در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، گفت: از سال تحصیلی جدید، زبان سمنانی در پایه اول تا ششم ابتدایی تدریس خواهد شد و در این مسیر باید از ظرفیتها و پتانسیلهای سازمانهای مردمنهاد بهره گرفت.
وی با تأکید بر اهمیت حمایت از سمنهای فعال و نیمهفعال افزود: چشمانداز فعالیتها باید بهرهگیری از توان سرمایههای اجتماعی باشد. شناسایی توانمندیها و ظرفیتهای منحصر به فرد سمنها نقشی مهم در مسیر توسعه شهرستان دارد.
فرماندار سمنان ادامه داد: تدوین برنامه اجرایی، هدفگذاری و تقویم کاری سالانه سازمانهای مردمنهاد باید توسط مدیران این مجموعهها انجام شود تا فعالیتها با انسجام و شفافیت بیشتری دنبال گردد.
صمیمیان معرفی سمنها به کمک رسانهها، معرفی به دستگاههای اجرایی، تقویت ارتباط دوسویه میان سمنها و نهادهای اجرایی و تعیین حلقه وصل بین این دو بخش را از راهکارهای مؤثر در حمایت از سازمانهای مردمنهاد دانست.
