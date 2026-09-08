به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح سه شنبه در نشست تخصصی با روسا و اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در فرمانداری سمنان با قدردانی از فعالیت‌های داوطلبانه این تشکل‌ها، اظهار کرد: بیشترین تعداد سمن‌ها در مرکز استان‌ متمرکز هستند و این ظرفیت ارزشمندی است که باید به‌درستی هدایت شود.

وی افزود: تشکل‌های مردمی برای تداوم تاثیرگزاری خود، نباید صرفا متکی به اعتبارات دولتی باشند ، بلکه باید به دنبال جذب سرمایه‌گذار و ایجاد درآمدهای پایدار در حوزه‌های تخصصی خود بروند تا استقلال عمل و اثربخشی بیشتری داشته باشند.

فرماندار سمنان با تاکید بر نقش کلیدی سمن‌ها در پیشبرد اهداف توسعه‌ای سمنان، خاطرنشان کرد: فرمانداری شهرستان سمنان این آمادگی را دارد تا از نقطه‌ نظرات کارشناسی و ظرفیت‌های اجرایی این نهادها برای مدیریت مصرف بهینه منابع و ارتقای کیفیت زندگی شهری بهره بگیرد.

صمیمیان اضافه کرد: تعامل دوسویه با سازمان‌های مردم‌نهاد را یک فرصت راهبردی می‌دانیم و از تمامی تشکل‌ها دعوت می‌کنیم که با ارائه راهکارهای نوآورانه، در مسیر توسعه همه‌جانبه شهرستان نقش‌آفرینی کنند.