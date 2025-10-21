حضور فعال ۲۶ سمن دارای مجوز در شهرستان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر سهشنبه در نشست تخصصی با سازمانهای مردمنهاد سمنان در محل فرماندای شهرستان بر نقش اثرگذار تشکلهای مردمی در پیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: سمنها باید در کنار دولت، در مسیر حل مسائل و رفع مشکلات جامعه ایفای نقش کنند و صرفاً منتظر حمایتهای دولتی نباشند.
فرماندار سمنان اظهار داشت: در شهرستان ۱۳۰ سازمان مردمنهاد به ثبت رسیده که از این تعداد، ۲۶ سمن دارای مجوز از فرمانداری و بهصورت فعال در حوزههای مختلف از جمله امور خیریه، اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بهداشت، آب و انرژی فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه سمنها در بسیاری از برنامههای فرهنگی نقش محوری دارند، افزود: در برگزاری آئین پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان، از صفر تا صد کار توسط انجمنهای فرهنگی شهرستان انجام میشود که این نشاندهنده ظرفیت بالای تشکلهای مردمی در اجرای طرحهای فرهنگی است.
صمیمیان در ادامه با اشاره به برخی اقدامات اجرایی شهرستان تصریح کرد: در زمینه راهاندازی مرکز موضوع ماده ۱۶، طی سه سال گذشته هیچ مؤسسه یا انجمنی فعال در این حوزه نداشتیم، اما با همکاری شهرداری این مرکز در سمنان راهاندازی میشود تا بخشی از مشکلات اجتماعی مرتفع شود.
فرماندار سمنان در خصوص پروژه فاضلاب شهری نیز گفت: با اجرای طرح تصفیهخانه پساب، روزانه حدود ۱۰۰ لیتر آب بازیافتی وارد چرخه مصرف خواهد شد و تا پایان مرداد سال آینده این آب به صنایع شهرستان تزریق میشود تا برداشت از منابع زیرزمینی کاهش یابد.
وی همچنین با اشاره به اجرای آئیننامه حملونقل دانشآموزی افزود: دولت آئیننامه حملونقل دانشآموزی را ابلاغ کرده و امسال این طرح با همکاری آموزش و پرورش، شهرداری و شورای شهر اجرایی شده است، نرخ کرایهها بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تعیین شده و برای دانشآموزان استثنایی نیز در آئیننامه، حملونقل رایگان پیشبینی شده است.
صمیمیان با تأکید بر نقش مؤثر سازمانهای مردمنهاد در ارتقای شاخصهای اجتماعی شهرستان خاطرنشان کرد: سمنها باید در کنار دولت، در حل مشکلات شهری، اجتماعی و فرهنگی حضور پررنگتری داشته باشند و ما در فرمانداری از طرحها و ایدههای سازنده این تشکلها حمایت میکنیم.
