به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار در تاریخ صنعت گاز کشور مسئولیت مستقیم بازسازی دو پالایشگاه گازی بزرگ در منطقه عسلویه و همچنین تکمیل فرآیند احیای پالایشگاه فجر جم به شرکت ملی گاز ایران واگذار شده است.
این تغییر جایگاه صرفا یک جابه جایی وظیفه ساده نیست بلکه نشانه یک تحول ساختاری در نگاه کلان وزارت نفت به توانمندی شرکت ملی گاز است.
سالها مدیریت پروژههای ساخت و بازسازی پالایشگاه های گاز در اختیار شرکت نفت و گاز پارس به عنوان یکی از شرکتهای تابع شرکت ملی نفت ایران بوده است.
شرکت ملی گاز بیشتر در حوزه بهره برداری انتقال و توزیع گاز فعالیت داشت و نقش آن در پروژههای بزرگ مهندسی محدود بود. اکنون با واگذاری مسئولیت احیای پالایشگاههای آسیب دیده زمینهای فراهم شده که این شرکت توان مدیریتی فنی و عملیاتی خود را در سطحی بسیار گسترده تر ارائه دهد.
این تحول را باید در بستر نیازهای جدید صنعت انرژی کشور و ضرورت افزایش چابکی سازمانی بررسی کرد. توسعه زیرساختهای گازی کشور اکنون در مرحله ای قرار گرفته که علاوه بر بهره برداری پایدار به توانایی اجرای عملیات پیچیده فنی نیز نیاز دارد.
ظرفیت فنی شرکت ملی گاز که طی دههها فعالیت در حوزه انتقال گاز خطوط فشار قوی ایستگاههای تقویت فشار مدیریت بحران تعمیرات اساسی و مدیریت بهره برداری پالایشگاهها شکل گرفته اکنون میتواند وارد مرحله جدیدی شود. این واگذاری یک آزمون و یک فرصت است فرصتی برای نمایش توان رهبری پروژه و توان مهندسی در سطحی ملی.
توانمندی های فنی و مدیریتی شرکت ملی گاز
برای درک اهمیت واگذاری مسئولیت بازسازی پالایشگاههای گازی به شرکت ملی گاز باید به سه سطح اصلی قابلیتهای این شرکت توجه کرد توان فنی توان مدیریتی و توان هماهنگی عملیاتی.شرکت ملی گاز ایران یکی از معدود شرکتهای منطقه است که چرخه کامل مدیریت یک شبکه گازرسانی فوق گسترده از تولید تا مصرف را در اختیار دارد.
این شرکت هر روز بیش از هزاران کیلومتر خط انتقال فشار قوی دهها ایستگاه تقویت فشار و مجموعه وسیعی از تجهیزات مکانیکی برقی کنترل و ابزار دقیق را بهره برداری میکند. تجربه چند دههای در تعمیرات اساسی پالایشگاهها نگهداری تجهیزات فرایندی مدیریت ایمنی و کنترل نشت گاز موجب شده که مهندسان شرکت ملی گاز به مجموعهای کم نظیر از دانش عملیاتی دست یابند.
آنچه در پالایشگاههای گازی مورد نیاز است مجموعهای از همین توانمندیهاست مدیریت کمپرسورهای بزرگ کنترل فرایند شیرین سازی گاز مدیریت خطوط انتقال ورودی و خروجی و نظارت بر تجهیزات حساس در بخش فرآیند از جمله واحدهای نم زدایی تثبیت و بازیافت مایعات گازی. شرکت ملی گاز سالهاست که این عملیات را در دهها پالایشگاه و مرکز عملیاتی انجام داده و توان مهندسی آن برای ورود به پروژههای بازسازی بر پایه همین تجربه عظیم استوار است.
شرکت ملی گاز از لحاظ ساختار سازمانی یکی از منسجم ترین شرکتهای انرژی کشور است. شبکه گسترده مناطق عملیات انتقال گاز واحدهای برنامه ریزی تعمیرات لجستیک و مدیریت بحران در کنار یک ساختار مدیریتی تجربه شده موجب شده است که این شرکت به صورت طبیعی قابلیت مدیریت پروژههای بزرگ را داشته باشد.
یک پروژه بازسازی پالایشگاه نه تنها نیازمند توان فنی بلکه نیازمند برنامه ریزی دقیق تأمین قطعات مدیریت پیمانکاران و کنترل زمان بندی است. ساختار مدیریتی شرکت ملی گاز اکنون به سطحی رسیده که آمادگی پذیرش چنین مسئولیتی را دارد.
بازسازی پالایشگاه به معنای توقف بخشی از تولید و در عین حال ضرورت ادامه جریان پایدار گاز در شبکه است. شرکت ملی گاز با توجه به تجربه طولانی در مدیریت شرایط اضطراری از جمله تعمیرات ناگهانی قطع خطوط یا راه اندازی واحدهای جایگزین در زمستان نشان داده است که میتواند عملیات پیچیدهای را بدون ایجاد اختلال در سیستم انجام دهد. این توان هماهنگی عملیاتی اکنون یکی از مهم ترین پشتوانههای ورود شرکت ملی گاز به پروژههای عظیم است.
اهمیت واگذاری مسئولیت بازسازی پالایشگاهها فرصتی برای ارتقای نقش ملی شرکت گاز
اینکه برای نخستین بار مسئولیت بازسازی پالایشگاههای گازی به شرکت ملی گاز ایران واگذار شده چند پیامد مهم راهبردی برای آینده صنعت گاز کشور دارد.
واگذاری مسئولیت ساخت یا بازسازی پالایشگاه گازی نشان میدهد که نقش شرکت ملی گاز دیگر صرفا بهره برداری نیست بلکه این شرکت به عنوان یک بازیگر اصلی در توسعه زیرساختهای گازی کشور شناخته شده است. این ارتقا نقش در طولانی مدت میتواند موجب ایجاد یک بازوی مهندسی قدرتمند در کنار بخش بهره برداری شود.
کاهش وابستگی به پیمانکاران خارجی و افزایش توان داخلی
در شرایطی که تأمین تجهیزات پالایشگاهی پیچیده نیازمند شبکه گستردهای از مهندسان و متخصصان است حضور شرکت
ملی گاز در این چرخه مدل جدیدی از توسعه داخلی ایجاد میکند. شرکت گاز با اتکا به نیروهای خود و همکاری با سازندگان داخلی میتواند بخش مهمی از تجهیزات و عملیات را در داخل کشور مدیریت کند. این روند در آینده میتواند به کاهش هزینهها افزایش استقلال صنعتی و توسعه دانش فنی بومی منجر شود.
بازسازی دو پالایشگاه بزرگ در منطقه عسلویه که به عنوان قلب صنعت گاز کشور شناخته میشود چالش بزرگی است. این پروژهها شامل مهندسی دقیق ایمن سازی رفع آسیبهای ساختاری نصب تجهیزات جدید راهاندازی مجدد واحدها و مدیریت پیوسته ریسک است. موفقیت در چنین پروژههایی سطح توان عملیاتی شرکت ملی گاز را در جایگاهی جدید و فراتر از محدوده پیشین قرار میدهد.
ایجاد فرهنگ جدید همکاری بین بخشی
ورود شرکت ملی گاز به پروژههای بزرگ بازسازی نیازمند همکاری مستمر با شرکتهای دیگر از جمله شرکت نفت و گاز پارس شرکت مهندسی و توسعه گاز و پیمانکاران تخصصی است. این همکاری میتواند یک الگوی جدید مدیریت پروژه در صنعت نفت و گاز ایران ایجاد کند الگویی که مبتنی بر هماهنگی عملیات تقسیم کار دقیق و افزایش یکپارچگی سازمانی باشد.
تجربه موفق در بازسازی پالایشگاهها میتواند به نقطه شروع ورود شرکت ملی گاز به پروژههای توسعهای جدید در آینده تبدیل شود. این شرکت میتواند در پروژههای نوسازی پالایشگاههای قدیمی احداث واحدهای جدید شیرین سازی راه اندازی واحدهای بازیافت مایعات گازی و توسعه خطوط انتقال ورودی و خروجی نقش فعالتری ایفا کند.
آرش نادری درباره اهمیت سپردن مسئولیت بازسازی پالایشگاههای گازی به شرکت ملی گاز ایران گفت این واگذاری یک اتفاق مهم در ساختار صنعت گاز کشور است و نشان میدهد شرکت ملی گاز از یک سازمان صرفا بهرهبردار به یک بازیگر توسعهای تبدیل میشود. وی گفت این تصمیم تنها جابهجایی یک مأموریت نیست بلکه بیانگر رسیدن شرکت ملی گاز به سطحی از بلوغ فنی و مدیریتی است که بتواند پروژههای بزرگ بازسازی پالایشگاهی را مدیریت کند.
وی افزود سالها شرکت ملی گاز مسئولیت بهرهبرداری انتقال و مدیریت عملیات را بر عهده داشته و همین تجربه گسترده موجب شده متخصصان آن شناخت دقیقی از فرایندهای پالایشگاهی سیستمهای کنترل تجهیزات حساس و نیازهای واقعی نگهداری داشته باشند.
به گفته او ورود چنین مجموعهای به حوزه بازسازی یک روند طبیعی است چون کسی که سالها یک پالایشگاه را اداره کرده بهترین شناخت را از شیوه صحیح بازسازی آن دارد.
او در توضیح سابقه این تغییر گفت پیش از این بخش عمده پروژههای ساخت و بازسازی در حوزه پالایشگاهها توسط شرکت نفت و گاز پارس انجام میشد اما امروز صنعت گاز ایران به سطحی رسیده که میتواند ظرفیتهای بیشتری را به کار گیرد. وی گفت واگذاری مسئولیت به شرکت ملی گاز به معنای توزیع جدید توانمندیها و استفاده از نیروی انسانی گستردهتر در صنعت است.
وی افزود این تغییر یک نشانه روشن دارد و آن اینکه صنعت گاز کشور اکنون چندین بازوی اجرایی توانمند دارد و میتواند پروژههای توسعهای بهرهبرداری و بازسازی را با تقسیم کار دقیق و هماهنگ پیش ببرد. به گفته او این روند به افزایش چابکی کاهش زمان اجرا و بهبود کیفیت پروژهها منجر خواهد شد.
این کارشناس درباره تأثیر این پروژهها بر آینده صنعت گاز گفت بازسازی پالایشگاهها فقط یک عملیات اجرایی نیست بلکه یک مدرسه بزرگ برای ارتقای توان مهندسی کشور است.
وی گفت زمانی که شرکت ملی گاز وارد پروژههای بازسازی میشود عملا به جایگاه جدیدی میرسد و توان توسعهای پیدا میکند.
او افزود این اتفاق مسیر را برای حضور این شرکت در پروژههای نوسازی واحدهای قدیمی توسعه ظرفیتهای شیرین سازی و ساخت واحدهای جدید باز خواهد کرد.
وی درباره مزایای مدیریتی و فنی این واگذاری گفت یکی از مهمترین مزایا افزایش سرعت تصمیمگیری است زیرا شرکت ملی گاز از ابتدا تا انتهای زنجیره عملیات را در اختیار دارد.
وی افزود هماهنگی میان بخشهای بهرهبرداری و بخشهای توسعهای نیز بیشتر میشود و این موضوع خطاهای اجرایی را کاهش میدهد. او توضیح داد که شرکت ملی گاز به دلیل تجربه میدانی عمیق بهخوبی میداند چه تجهیزاتی باید نوسازی شود چه بخشهایی باید تقویت گردد و این شناخت مستقیم هزینهها را کاهش و کیفیت اجرا را افزایش میدهد.
وی افزود این پروژهها یک فرصت بزرگ برای تقویت ظرفیت مهندسی داخلی و کاهش وابستگی در بخشهای مختلف زنجیره گاز است.
او گفت ورود شرکت ملی گاز به این سطح از پروژهها باعث ایجاد اعتماد بیشتر به توان مهندسان داخلی میشود و میتواند انگیزه توسعه فناوریهای بومی را تقویت کند.
این کارشناس درباره آینده نقش شرکت ملی گاز گفت اگر این پروژهها با موفقیت اجرا شود جایگاه شرکت ملی گاز در ساختار صنعت انرژی کشور تغییر خواهد کرد و به یک بازیگر توسعهمحور تبدیل میشود.
وی افزود این موفقیت نه تنها برای شرکت ملی گاز بلکه برای کل زنجیره صنعت گاز کشور اهمیت دارد و میتواند مبنای تصمیمگیریهای آینده در حوزه توسعه زیرساختها قرار گیرد.
وی در جمعبندی گفت سپردن مسئولیت بازسازی پالایشگاهها به شرکت ملی گاز ایران یک اعتماد بزرگ به توان داخلی است و میتواند بهعنوان یک نقطه عطف در کارنامه این شرکت ثبت شود.
وی افزود این پروژهها آزمونی برای نمایش توان فنی مدیریتی و عملیاتی شرکت است و موفقیت در آن مسیر آینده صنعت گاز کشور را متحول خواهد کرد.
ورود شرکت ملی گاز ایران به عرصه بازسازی پالایشگاههای گازی در عسلویه و مشارکت جدی در احیای پالایشگاه فجر جم نقطه عطفی در تحول نقش این شرکت محسوب میشود. این تغییر نشان میدهد که مسیر صنعت گاز کشور به سمت افزایش توان داخلی یکپارچه سازی مدیریت و استفاده از ظرفیتهای موجود در بدنه وزارت نفت حرکت کرده است. شرکت ملی گاز با تجربه دهها ساله در بهره برداری و مدیریت عملیات گازرسانی اکنون فرصت دارد تا توان فنی و مدیریتی خود را در سطحی بسیار بزرگ تر نشان دهد.
این واگذاری مسئولیت تازه یک آزمون مهم برای سنجش قدرت مهندسی مدیریتی و عملیاتی شرکت ملی گاز است. موفقیت در این پروژهها نه تنها موجب افزایش اعتماد به توان داخلی میشود بلکه مسیر آینده صنعت گاز کشور را نیز دگرگون خواهد کرد.
نظر شما