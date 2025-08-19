خبرگزاری مهر، گروه استانها: همزمان با آغاز حرکت کاروانهای پیادهروی زائران امام رضا (ع) از گلستان و خراسان شمالی، جادههای منتهی به مشهدالرضا (ع) به صحنهای بیبدیل از عشق، ایمان و همدلی تبدیل شدهاند؛ جایی که هر قدم، روایتی از ارادت و هر نگاه، انعکاسی از شوق وصال است.
در فرهنگ رضوی، این مسیر نورانی «بابالرضا» نام گرفته؛ گذرگاهی که تنها راهی برای رسیدن به مشهد نیست، بلکه آیینهای است از کرامت، مهربانی و ایثار مردمانی که خدمت به زائران را بالاترین افتخار خود میدانند.
خراسان شمالی؛ دروازهی خدمت و مهر
این روزها در آستانه دهه پایانی ماه صفر، خانههای مردم خراسان شمالی به روی زائران گشوده است. از برپایی موکبهای بزرگ و کوچک تا پخت نان و چای محبت، همه دست به کار شدهاند تا خستگی راه را از تن کاروانهای عاشق بزدایند. جادههای این استان به کاروانسرای عشق بدل گشتهاند؛ جایی که هر رهگذر، مهمان دلهایی بیمنت است.
روایتهایی از ایثار
میان خیل عظیم خادمان، چهرههایی دیده میشوند که زندگی خود را وقف این خدمت کردهاند. پزشکی متعهد که روزانه بیش از ۶۰۰۰ پرس غذای گرم برای زائران آماده میکند، نمونهای از این عاشقان خدمت است. غذایی که تنها خوراک جسم نیست، بلکه قوت قلبی است برای ادامه مسیر.
در گوشهای دیگر، عمو حیدر شیرینیپز مردمی به همراه خانوادهاش، شیرینی سنتی «گل محمدی» میپزد؛ شیرینیای که عطر گل و محبت را به کام زائران مینشاند و سفرشان را شیرینتر میکند.
موکبها؛ خانههایی از جنس ایمان
موکبهای متعدد در جادههای خراسان شمالی، نه تنها پناهگاهی برای استراحت، که جلوهای از ایمان و همبستگیاند. از اسکان و تغذیه تا امداد پزشکی و برنامههای فرهنگی، همه و همه با همت خانوادهها، هیئات مذهبی و گروههای مردمی برپا شدهاند؛ خانههایی که دیوارشان از عشق و سقفشان از ایمان است.
بابالرضا؛ دروازهای به آسمان
این مسیر تنها جادهای خاکی نیست؛ روایتی است از دلدادگی و اتصال زمین به آسمان. در هر قدم، زمزمه «یا رضا» شنیده میشود و در هر نگاه، شوق وصال موج میزند. خراسان شمالی با تمام ظرفیتهای مردمی و فرهنگی خود، بار دیگر بابالرضا را زنده کرده است؛ دروازهای که هر سال با عشق و خدمت، به روی عاشقان گشوده میشود.
