به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید رفیعی پیش از ظهر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی کاروان‌های زیارتی به مشهد مقدس به مناسبت روزهای پایانی ماه صفر که در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی برگزار شد، بر ضرورت پیش‌بینی اعتبار لازم برای پشتیبانی از این حرکت عظیم معنوی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: اعتباری که برای این رویداد در نظر گرفته می‌شود نباید تنها به بودجه‌های مالی محدود شود، بلکه باید ابعاد معنوی و فرهنگی این حرکت را نیز در بر گیرد تا گام‌های عاشقانه زائران با حمایت همه‌جانبه همراه شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی افزود: مراسم پیاده‌روی ۲۸ صفر، جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم به اهل‌بیت (ع) است و پشتیبانی همه‌جانبه از زائران می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح فرهنگی و معنوی این آیین داشته باشد.