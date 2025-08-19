  1. استانها
پیش‌بینی برداشت ۴۰۰ تن انجیر در استان ایلام

ایلام - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام از پیش‌بینی برداشت ۴۰۰ تن انجیر در استان ایلام خبر داد.

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز برداشت انجیر در باغات استان خبر داد و پیش‌بینی کرد: امسال بیش از ۴۰۰ تن انجیر به ارزش ۳۲۰ میلیارد ریال از باغات استان برداشت شود.

وی با اشاره به اینکه برداشت انجیر در سال‌های گذشته بیشتر بوده، گفت: شهرستان آبدانان از قطب‌های اصلی تولید انجیر در استان ایلام است.

عزیزان با بیان اینکه از ۱۶ رقم انجیر بومی محلی استان ایلام، دو رقم زر در شهرستان آبدانان کشت می‌شود، تصریح کرد: در استان ایلام ۲۱۵ هکتار باغ انجیر وجود دارد و تا به حال ۳۰ درصد از این محصول برداشت شده است.

وی تصریح کرد: متوسط برداشت انجیر در شهرستان آبدانان هفت تن در هکتار است.

وی با اشاره به کیفیت بالای انجیر آبدانان، خاطرنشان کرد: انجیر آبدانان از نظر کیفیت بسیار عالی است و با ایجاد صنایع تبدیلی و کارخانه‌های فرآوری و تولید محصولات جدید، می‌توان این محصول را به بازارهای جهانی معرفی کرد.

