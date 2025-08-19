هوای ۵ شهر اصفهان برای سومین روز پیاپی آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ۹ صبح روز سهشنبه بیست و هشتم مرداد با میانگین ۱۱۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی، زنان باردار و کودکان) است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۷۹ و کردآباد ۱۶۴ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه خیابان رودکی با عدد ۱۴۴، خیابانهای فرشادی و رهنان ۱۱۲، زینبیه ۱۴۹، فیض ۱۰۱، بولوار کاوه ۱۰۵ و ولدان ۱۰۹ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۷۷، بزرگراه خرازی با عدد ۸۷، دانشگاه صنعتی ۹۴ و خیابان میرزا طاهر ۶۵ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص هوای شهر کاشان با میانگین ۱۱۵، خمینیشهر ۱۳۱ و زرینشهر با عدد ۱۰۹ AQI ناسالم برای گروههای حساس و در قهجاورستان با عدد ۱۶۱ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
نظر شما