به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ محمد فرهادی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مصوبه ستاد مدیریت مصرف انرژی استان خاطرنشان کرد: به منظور مدیریت مصرف انرژی در پیک بار شبکه، کلیه دستگاه‌های اداری و اجرایی استان روز شنبه یکم شهریورماه تعطیل می‌باشند.

به گفته وی؛ خدمات دهی در مراکز و واحدهای عملیاتی و خدمات‌رسان از جمله بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و … انجام خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار با تشکر از همراهی مردم در رعایت اصل صرفه جویی در مصرف انرژی، تصریح کرد: از همه شهروندان تقاضا می‌شود در مصرف برق و آب نهایت صرفه‌جویی را داشته باشند تا پایداری شبکه‌های توزیع انرژی و آب تضمین شود.

فرهادی ادامه داد: شعب کشیک بانک‌ها روز شنبه برای خدمات دهی به مردم فعال خواهند بود.