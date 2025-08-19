  1. استانها
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی خبر داد؛

تعطیلی دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی، در روز شنبه یکم شهریورماه

بیرجند- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی گفت: ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان، روز شنبه یکم شهریورماه تعطیل است.

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ محمد فرهادی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مصوبه ستاد مدیریت مصرف انرژی استان خاطرنشان کرد: به منظور مدیریت مصرف انرژی در پیک بار شبکه، کلیه دستگاه‌های اداری و اجرایی استان روز شنبه یکم شهریورماه تعطیل می‌باشند.

به گفته وی؛ خدمات دهی در مراکز و واحدهای عملیاتی و خدمات‌رسان از جمله بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و … انجام خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار با تشکر از همراهی مردم در رعایت اصل صرفه جویی در مصرف انرژی، تصریح کرد: از همه شهروندان تقاضا می‌شود در مصرف برق و آب نهایت صرفه‌جویی را داشته باشند تا پایداری شبکه‌های توزیع انرژی و آب تضمین شود.

فرهادی ادامه داد: شعب کشیک بانک‌ها روز شنبه برای خدمات دهی به مردم فعال خواهند بود.

