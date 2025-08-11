  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی چهارشنبه ۲۲ مردادماه تعطیل است

بیرجند- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: ادارات و دستگاه‌ های اجرایی استان، روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ محمد فرهادی با اشاره به مصوبه ستاد مدیریت مصرف انرژی استان، خاطرنشان کرد: کلیه دستگاه‌های اداری و اجرایی استان روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه تعطیل می‌باشند.

وی بیان کرد: خدمات دهی مراکز و واحدهای عملیاتی و خدمات‌رسان از جمله بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی و … طبق روال شرایط عادی خواهد بود.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی با تشکر از همراهی مردم در رعایت اصل صرفه جویی در مصرف انرژی، تصریح کرد: این تصمیم به جهت تداوم موج گرما و ضرورت توجه به شرایط رفاهی شهروندان اتخاذ گردیده لذا صرفه جویی در مصرف انرژی همچنان مورد تأکید است.

فرهادی ادامه داد: شعب کشیک بانک‌ها روز چهارشنبه برای خدمات دهی به مردم فعال خواهند بود.

