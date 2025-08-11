به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ محمد فرهادی با اشاره به مصوبه ستاد مدیریت مصرف انرژی استان، خاطرنشان کرد: کلیه دستگاههای اداری و اجرایی استان روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه تعطیل میباشند.
وی بیان کرد: خدمات دهی مراکز و واحدهای عملیاتی و خدماترسان از جمله بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و … طبق روال شرایط عادی خواهد بود.
معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی با تشکر از همراهی مردم در رعایت اصل صرفه جویی در مصرف انرژی، تصریح کرد: این تصمیم به جهت تداوم موج گرما و ضرورت توجه به شرایط رفاهی شهروندان اتخاذ گردیده لذا صرفه جویی در مصرف انرژی همچنان مورد تأکید است.
فرهادی ادامه داد: شعب کشیک بانکها روز چهارشنبه برای خدمات دهی به مردم فعال خواهند بود.
