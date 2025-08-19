ولایت مداری رمز اقتدار نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر سه‌شنبه در آیین تکریم و معارفه ارشد نظامی آجا در خراسان جنوبی و فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ نزاجا، با اشاره به نقش بی‌بدیل نیروهای مسلح، اظهار داشت: برخورداری نیروهای مسلح ایران از دو نعمت بزرگ فرماندهی کل قوا و حاکمیت معنویت و دیانت در بدنه نیروها، آنان را از سایر ارتش‌های دنیا متمایز کرده است.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه بیان کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، نقش‌آفرینی فرمانده معظم کل قوا تعیین‌کننده بود و اگر این هدایت مدبرانه نبود، شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای رقم می‌خورد.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه ولایت‌مداری، دیانت و معنویت موجب سربلندی نیروهای مسلح کشور شده، گفت: انسجام ارتش، سپاه و فراجا در کنار یکدیگر نعمتی بزرگ برای کشور است و همین همبستگی، رمز پایداری امنیت در جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

هاشمی افزود: امروز ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران، در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فراجای مقتدر، حامیان واقعی امنیت این مرز و بوم هستند و ملت ایران باید قدردان این نعمت بزرگ باشند.

وی با اشاره به موقعیت خاص استان خراسان جنوبی، بیان کرد: با وجود مرز مشترک با افغانستان، این استان از امنیتی پایدار برخوردار است که این مهم، مرهون تلاش شبانه‌روزی ارتش، سپاه، مرزبانی، فراجا، دستگاه قضایی و سربازان گمنام امام زمان (عج) است.

هاشمی اظهار داشت: امنیت امروز کشور نتیجه وحدت و انسجام نیروهای مسلح و عنایت الهی است و این مهم باید همواره قدر دانسته شود.