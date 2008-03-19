قانون تبلیغات نمایندگی مجلس محدودکننده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز ، حجت الاسلام میر محمد رضا تاج الدینی در حاشیه مراسم تجلیل از افتخار آفرینان حوزه هنری آذربایجان شرقی گفت: تجربه انتخابات اخیر نشان داد قانون جدید تبلیغات نمایندگی مجلس از بسیاری جهات موجب محدودیت عملکرد کاندیداها می شود.

وی افزود: از سوی دیگر طبق این قانون ، فعالیت کاری نمایندگان مجلس نیز در دوران انتخابات بسیار محدود می شود.

میر تاج الدینی با اشاره به اینکه در دوران انتخابات، امکان حضور و سخنرانی در مراسم رسمی از سوی نمایندگان مجلس فراهم نیست، تصریح کرد: در صورت حضور نمایندگان در مراسم نیز امکان پخش تلویزیونی سخنرانی ها نیست.

وی ضمن انتقاد از وضعیت پیش آمده گفت: صحبت کردن در این ایام هم برای ما مشکل آفرین شده و هم برای اجرا کنندگان همایش ها و مراسم مختلف.

وی که به عنوان نفر دوم از حوزه انتخابیه تبریز ، ‌اسکو و آذرشهر به مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم راه یافته است، افزود: نمایندگان مجلس تا زمان آغاز به کار فعالیت نمایندگان دور جدید موظفند به وظایف خود عمل کنند و ایجاد محدودیت برای آنان منطقی به نظر نمی رسد.

تاج الدینی با یادآوری پخش سخنان چهره های برجسته مجلس از رسانه ملی در دوران انتخابات گفت: نمی شود به بهانه ایام تبلیغات حضور نمایندگان مجلس را در مراسم و مصاحبه های آ ان را از رسانه های مختلف محدود کرد.

وی با بیان اینکه به ما می گویند نمی توانیم در این ایام سخنان شما را از رسانه ملی پخش کنیم تاکید کرد: ما صحبت می کنیم شما پخش نکنید.

وی اظهار امیدواری کرد ، در دور دوم انتخابات مجلس ، برای آزادی محدوده عملکرد نمایندگان و دیگر کاندیداها ، شیوه های جایگزین مناسبی پیش بینی شود.